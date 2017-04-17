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На Великдень бойовики «ЛНР» розважались бійками, розстрілами та підривом гранат, - Тимчук
18 квітня 2017, 10:42 | Тероризм | 0 | | Код для блогу | |
У терористичній «ЛНР» святкові вихідні пройшли неспокійно. Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор групи Інформаційне опір Дмитро Тимчук, повідомляє Бігмір)нет.
Так, за його словами, в Кришталевому (колишній Красний Луч) місцевий бойовик, після розпивання спиртного, на грунті побутового конфлікту застрелив чергою з АК-74 місцевого жителя.
Ще один п'яний бойовик на пустирі на околиці Луганська "в честь Великодня" підривав гранати. Терорист встиг використати два вибухові пристрої, після чого його затримав "патруль ЛНР".
"В Алчевську була зафіксована масова бійка між представниками одного з мотострілкових підрозділів" 2-го АК ЛНР "і російськими" козаками ", - зазначив Тимчук.
В результаті бійки двоє поранених з ножовими пораненнями були госпіталізовані, один отримав черепно-мозкову травму в результаті удару по голові урною для сміття.
Нагадаємо, на Великдень бойовики продовжили обстріли українських позицій. В результаті обстрілу двоє бійців АТО отримали поранення.
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