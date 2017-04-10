РБ ООН засудила атаку терористів на християнські храми в Єгипті

10 квітня 2017, 09:49 | Тероризм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Рада Безпеки ООН назвала терористичні атаки на християнські храми в Єгипті "жахливими і підлими" і закликав всі країни активно співпрацювати з єгипетською владою для залучення відповідальних за ці напади до правосуддя.

Про це йдеться в прийнятій в неділю заяві РБ ООН для преси, повідомляє Українська правда.

"Члени Ради Безпеки найрішучішим чином засудили жахливі і підлі теракти, що відбулися у Вербну неділю 9 квітня 2017 року під час служби в двох церквах в Танті і Олександрії в Єгипті ...", - наголошується в заяві.

Члени РБ ООН заявили про необхідність "притягнення до відповідальності виконавців, організаторів і спонсорів цих негожих актів тероризму" і "настійно закликали всі держави відповідно з їхніми зобов'язаннями за міжнародним правом і відповідними резолюціями Ради Безпеки активно співпрацювати з урядом Єгипту і всіма іншими відповідними органами за цього питання".

"Члени РБ підтвердили, що тероризм у всіх його формах і проявах являє собою одну з найбільш серйозних загроз міжнародному миру і безпеці", - наголошується в повідомленні.

Також Рада Безпеки висловила свої найглибші співчуття сім'ям загиблих і уряду Єгипту і побажала якнайшвидшого і повного одужання постраждалим.

Як відомо, внаслідок вибухів у церквах Єгипту у містах Александрія і Танта загинули 43 особи.

Через теракти у країні оголошено триденну жалобу. Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

 

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теги до статті:Єгипет,Тероризм
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