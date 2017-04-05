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В Єгипті від вибуху в християнській церкві загинули 13 осіб – ЗМІ
9 квітня 2017, 12:34 | Тероризм | 0 | | Код для блогу | |
Щонайменше 13 осіб загинули внаслідок вибуху в церкві на півночі Єгипту.
Про це з посиланням на державні ЗМІ Єгипту повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.
Від вибуху постраждала коптська церква Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу.
"Низка телеканалів повідомила про щонайменше 40 поранених внаслідок вибуху в день свята Вербної неділі", – відзначає ВВС.
Наразі причина вибуху не відома, але, як відомо, християнська меншість Єгипту часто є мішенню ісламістських бойовиків.
Як відзначає видання, кількість нападів на християн-коптів протягом останніх років значно збільшилася, особливо з 2013 року, коли військові повалили обраного президента і почали репресії проти ісламістів.
Деякі прихильники поваленого президента Мухаммпда Мурсі, який є мусульманином, звинувачували християн у підтримці путчу.
У лютому, бойовики з угрупування "Ісламська держава" попередили про заплановану нову хвилю нападів на коптів, які становлять близько 10% населення Єгипту.
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