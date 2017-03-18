Патріарха Кирила і Митрополита Онуфрія просять допомогти звільнити Ігоря Козловського

Відомий український релігійний публіцист і блогер Тетяна Деркач написала відкритого листа до Патріарха Кирила, в якому просить допомогти звільнити з полону «ДНР» релігієзнавця Ігоря Козловського.

Автор починає листа з оцінки війни, того, що відбувається у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Вона вважає, що найбільші втрати від війни має саме РПЦ. І це репутаційні втрати. «Рівень залучення представників Російської Церкви на підтримку цієї, без перебільшення, кривавої оргії, настільки великий, що вже немає ніякого змісту говорити про те, що “Церква понад сутичкою”».

«Попри те, залишаються люди, котрі здатні навіть у цій ситуації творити добро. Володіючи певним авторитетом навіть у незаконних озброєних формуваннях, які утримують за допомогою зброї владу у т.зв. «ДНР» і «ЛНР», ці люди можуть сприяти звільненню полонених», — твердить Т.Деркач, маючи на увазі самого Патріарха Кирила.

«У застінках "ДНР" понад 400 днів утримується релігієзнавець Ігор Анатолійович Козловський, літня людина 63 років, якому закидають ні багато ні мало — зберігання гранат. Нажаль, обмін полоненими давно перетворився в прибутковий бізнес на цій території. Мабуть, Козловського так довго і містять в нелюдських умовах в очікуванні "вдалої" пропозиції про обмін», — йдеться в листі.

Тетяна Деркач просить Главу РПЦ застосувати свій авторитет і сприяти звільненню Ігоря Козловського з незаконного ув’язнення. «Глибоко впевнена, що Вашої волі і ресурсів буде цілком достатньо, щоби хоча би одна людина могла в день Пасхи піднести Господу нашому Ісусу Христу безмежну вдячність за свою свободу, а його важкохворий син, який потребує догляду, — за християнську чуйність, — звертається журналістка. — Так, Ви самі не можете зупинити війну, але Ваш християнський вчинок може врятувати життя однієї людини».

Також листа-прохання допомогти звільнити науковця планують надіслали Предстоятелю УПЦ Митрополиту Онуфрію. Під цим листом, який ініціювали в громадському об’єднанні «За єдину Українську Православну Церкву», підписалося близько 150 осіб, представників різних конфесій.

Нагадаємо, зараз в Україні відбувається акція #FreeKоzlovskyy на підтримку науковця, культуролога, релігієзнавця з Донецька Ігоря Козловського. Люди фотографуються на підтримку вченого з аркушем із хештегом #FreeKozlovskyy. Багато активістів, журналісти і волонтерів домагаються його звільнення з полону бойовиків "ДНР".