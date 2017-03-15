Ученого-релігієзнавця Ігора Козловського внесуть у список тих людей, яких потрібно повернути додому, - голова СБУ

Ученого-релігієзнавця з окупованого Донецька Ігора Козловського, який перебуває в полоні бойовиків терористичної організації ДНР уже рік, внесуть у список обміну.

Про це сьогодні журналістам заявив голова СБУ Василь Грицак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Дізнавшись про це з мережі, ми обов'язково даємо доручення відповідним оперативним підрозділам перевірити інформацію, зв'язатися з рідними і після цього визначаємося в доцільності внесення його в списки людей, за повернення яких необхідно боротися. Думаю, що однозначно ми будемо вносити його в списки тих людей, яких потрібно повернути додому", - сказав він.

Нагадаємо, зараз в Україні відбувається акція #FreeKоzlovskyy на підтримку науковця, культуролога, релігієзнавця з Донецька Ігоря Козловського. Люди фотографуються на підтримку вченого з аркушем із хештегом #FreeKozlovskyy. Багато активістів, журналісти і волонтерів домагаються його звільнення з полону бойовиків "ДНР" понад рік.