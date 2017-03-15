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Сьогодні в Інтернеті проходить акція на підтримку Ігоря Козловського, в'язня "ДНР"
15 березня 2017, 14:46 | Тероризм | | 0 | | Код для блогу | |
У полоні, в жахливих умовах, в окупованому Донецьку вже 414 днів незаконно тримають всесвітньовідомого вченого – Ігоря Анатолійовича Козловського. Він вимушений був залишатися на контрольованій бойовиками території через важкохворого старшого сина.
Релігійні, наукові, мистецькі спільноти неодноразово зверталися до міжнародних правозахисних організацій з проханням сприяти визволенню вченого, але позитивного результату наразі немає.
Родина, друзі, учні, громадські діячі ініціюють флешмоб заради визволення Козловського І.А. з полону.
Організатори акції закликають усіх небайдужих сьогодні сфотографуватися з хештегом #FreeKozlovskyy 15.03.2017 та опублікувати її на своїх сторінках в соціальних мережах, групах.
Якщо ви засуджуєте повне порушення прав людини, що відбувається в так званій «ДНР», напишіть з цього приводу коментар на своїй сторінці в соціальній мережі і додайте цей хештег.
Як РІСУ повідомляла, наприкінці січня 2016 року бойовики затримали 60-річного вченого-релігієзнавця, професора Ігоря Козловського. Він ані на день не виїжджав із Донецька з самого початку конфлікту – доглядав за своїм тяжкохворим сином, прикутим до інвалідного візка. Ігор Козловський, окрім занять науковою діяльністю, був одним з активних прихильників мирного співіснування в Україні парафіян різних Церков. Під час переговорів у Мінську українська сторона зробила конкретну пропозицію щодо звільнення кількох важкохворих заручників, зокрема, Ігоря Козловського, сепаратисти відмовилися.
Редакція РІСУ долучається до акції на підтримку вченого.
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