Діючій святині в Ужгороді­ – Шелестівській церкві – 240 років

21 листопада виповнилося 240 років з дня побудови одного з найкращих зразків храмового будівництва Закарпаття – церкви з с.Шелестово Мукачівського району, інформує uzhgorod.net.

Церква була побудована у 1777 р. Аби зберегти її як архітектурну пам'ятку, оскільки в селі на той час уже діяла мурована церква, у 1929-у її було перевезено до Мукачева. А вже в 1974 р., коли тривав процес облаштування постійно діючої експозиції Закарпатського обласного музею архітектури та побуту, церква-мандрівниця була перевезена до Ужгорода. Тут вона стала окрасою музейної експозиції, її домінантою.

Шелестівська церква унікальна тим, що вона є єдиним об'єктом в Ужгородському скансені, що занесений до Державного реєстру пам'яток історії та культури. Відтак, вона є пам'яткою державного значення. В своїй забудові вона поєднує два архітектурні стилі: барочний та шатровий. У храмі зберігається й експонується ціла низка цікавих ікон, датованих кінцем ХVІ – першою половиною ХІХ ст. Серед них "Страшний суд", "Богородиця з пророками", "Богородиця Одігітрія", "Собор Архангела Михаїла".

В 2009 р. Шелестівська церква була освячена владикою Міланом Шашіком. Із того часу вона є діючою. Кожну неділю і на окремі свята тут відбуваються Богослужіння, проводяться обряди вінчання та хрещення.

У програмі святкувань було проведено Утреню, акафіст до Михаїла, святкову Літургію. Після цього відбувся традиційний святковий обхід храму. Вже третій рік поспіль студенти Ужгородської греко-католицької богословської академії ім.Блаженного Теодора Ромжі та Ужгородського національного університету під керівництвом о.Ярослава готують сценічні постановки на релігійну тематику. Цьогоріч для присутніх була зіграна сценка "Обман демона", зміст якої полягав у тому, що сенсом людського життя є не достаток, багатство, розкіш, а, насамперед, віра у Бога, любов до ближнього.

Шелестівська церква, історія якої налічує вже майже два з половиною століття, залишається як духовним осередком, так і культурно-мистецькою пам'яткою. Тут можна дізнатись багато цікавого з історії храмового будівництва та сакрального мистецтва Закарпаття.