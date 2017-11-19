На Волині зібрали 1,3 млн грн на храм у Волновасі

На Волині для будівництва у Волновасі храму Святого Миколая УПЦ КП зібрали 1,3 мільйона гривень. Про це IA ZIK повідомили у відділі інформаційної політики ОДА. Для збору коштів на будівництво церкви у Луцьку влаштували благодійний вечір.

Координатор ініціативної групи Володимир Мельникович зазначив, що присутніх покликала на вечір звичайна християнська риса бути вдячними тим, хто нас захищає. Він визнав, що нелегко давалася навіть сама ідея будівництва. «Але коли побували на місці загибелі наших воїнів разом із рідними полеглих, то прийняли рішення, що мусимо щось зробити, аби пам’ять про воїнів жила і служила миру та воз’єднанню України», – зазначив він.

Якщо говорити в датах, то перша зустріч ініціаторів спорудження храму відбулася 22 лютого у митрополита Луцького і Волинського Михаїла. А 17 березні – перше засідання групи небайдужих, які взялися за втілення ідеї в життя.

На Великдень відбулася перша акція «Христос Воскрес – Воскресне Україна!», якою започаткувалася гуманітарна місія, котру несе в собі проект, – об’єднання держави, яку роками штучно ділили внутрішні та зовнішні вороги. Отож, до свята Господнього Воскресіння школярі та бійці-учасники АТО, які на той час несли службу у Волновасі, отримали в подарунок від волинян пасочки.

А вже 22 травня, у треті роковини розстрілу наших воїнів, на Донеччині заклали капсулу з посланням до нащадків стосовно зведення храму.

Мельникович зазначив, що організатори покладають великі надії на те, що кожен із присутніх, долучившись до цієї справи, зуміє донести посил до колективів, сусідів, близьких, аби свою лепту в цю справу внесло якнайбільше людей.

Щодо фінансування будівництва, то за цей час на спорудження храму, гуманітарного центру, малих архітектурних форм уже зібрали коштами, матеріалами та послугами понад 2,5 мільйона гривень. За їхнім надходженням можна прослідкувати на сторінці благодійного фонду «Волинь 2014», фундатори якого на початку неоголошеної війни з окупантом об’єдналися для спільної відсічі ворогу та допомоги воїнам, які пішли боронити цілісність України. А нині до збору коштів уже долучилися понад 480 юридичних осіб. Географія тих, хто допомагає, – вже давно не лише Волинь. Чимало благодійників воліють залишатися анонімами.

Станом на середину листопада корпус церкви фактично збудовано. Оскільки 19 грудня – день Святого Миколая, то докладається максимум зусиль, аби до цього дня на храмі вже стояли і куполи, і хрести, а зведення малих архітектурних форм (дзвіниці, місця для освячення води, каплиці) та будинку священика (гуманітарного центру, де працюватимуть волонтери, із недільною школою) завершилося.

Загалом під час імпровізованого аукціону вдалося зібрати понад 1, 3 мільйона гривень. З-поміж лотів – і особисті речі почилого в Бозі Луцького міського голови Миколи Романюка, який свого часу першим висловив ідею спорудження храму, і твори мистецтва, і раритетні речі, з-поміж яких і автомобіль «Волинянка».

«На таку місію нічого не шкода. Спільними зусиллями, усім краєм, ми зможемо добудувати храм, що вкотре з’єднає Схід і Захід та скаже, що Україна єдина, неподільна і непереможена», – наголосив бізнесмен Валерій Діброва, який і придбав автівку.