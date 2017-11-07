В Енергодарі зведуть храм УГКЦ

9 листопада 2017, 11:14 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Громада УГКЦ в ЕнергодаріМіська рада Енергодара виділила земельну ділянку під будівництво греко-католицького храму. До останнього часу віряни УГКЦ молилися у приватному помешканні, а згодом переселилися у 40-ка метрове приміщеня торгівельного центру «Козацький».

Як інформує прес-слуба Донецького екзархату УГКЦ у цій капличці на Богослужіння та зустрічі збираються півстотні місцевих греко-католиків. При храмі УГКЦ також діє спілка «Матері в молитві» та Молодь Христова».

«Розширення стало необхідністю, а будівництво храму – не просто мрією, а потребою», - каже священик Олександр Варницький.

Можливий проект храмуЗа його словами, парафія отримала дозвіл на виділення земельної ділянки і зараз іде процес створення проекту. За задумом представників релігійної громади, споруда має поєднати традиції західноукраїнської церковної архітектури та козацької.

«Також нам вкрай необхідне приміщення, в якому будуть проводитись зустрічі, різноманітні заходи, де розташується омріяна недільна школа тощо. Це все за проектом розміститься на цокольному поверсі, а вже вище розміститься приміщення для Богослужінь», - зазначив священнослужитель.

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теги до статті:УГКЦ в Запоріжжі
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