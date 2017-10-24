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У Луцьку з’явиться перша в Україні церква з комфортною зоною для мам з немовлятами
26 жовтня 2017, 10:00 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
Цьому посприяли депутати Луцької міської ради, які ухвалили дозвіл на коригування детального плану території 40-ж-2 кварталу. Про це йшлося під час пленарного засідання 32 сесії Луцької міської ради 25 жовтня.
Депутат Євгеній Ткачук інформував, що будувати церкву має намір Волинська єпархія УПЦ КП, інформують «Волинські новини».
«Звернення стосувалося будівництва дитячого храму із духовним вихованням дітей. Це може стати унікальним проектом та першим в Україні. Відповідно до проекту, у храм зможуть заїжджати мами з дитячими візочками, також у будівлі буде пеленальна кімната, місця для сидіння. Навколо храму мають намір облаштувати зелену зону для відпочинку та дитячий майданчик. Частково там земельна ділянка мала надаватися під будівництво ДНЗ, але вона стала набагато меншою, й там неможливо розмістити повноцінний освітній заклад. Також немає коштів у бюджеті міста на зведення нової будови», - розповів депутат.
Він зауважив, що будувати храм мають намір за пожертви парафіян. Зі слів Євгена Ткачука, з міської казни на це гроші не виділятимуть.
У залі виникли дискусії, чи дійсно потрібен новий храм.
«У радянські части розвалювали церкви, пробували заборонити релігії, і до чого все призвело? То не варто подібне робити й нині. Краще там буде храм для духовного збагачення, ніж черговий нічний клуб чи бар», - закликав Євген Ткачук колег підтримати пропозицію та показав пропонований проект.
Більшість проголосувала за прохання та своїм рішенням надали дозвіл коригування детальний план території 40-ж-2 кварталу.
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