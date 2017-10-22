На Івано-Франківщині громади, які вийшли з УПЦ (МП), провели перші недільні Богослужіння

У храмах, громади яких нещодавно приєднались до Коломийської єпархії УПЦ КП, відбулися недільні Богослужіння. Про це повідомляє прес-служба єпархії.

Так, у церквіі Різдва Пресвятої Богородиці села Рогиня Божественну Літургію звершив о.Василь Старжинський.

В храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Старий Гвіздець акафіст до Пресвятої Богородиці та молитву за мир в Україні очолив керівник прес-служби Коломийської єпархії прот. Віталій Козак.

Богослужіння вирішили провести біля церкви, щоб не дати приводу кільком особам створити враження захоплення храму.

У селі Острівець прот. Іван Михайленко відслужив Молебень до Пресвятої Богородиці та прочитав Молитву за Україну.

На Молебні молились священики Городенківського благочиння із сусідніх парафій: митр. прот. Іван Теремко, прот. Іван Мороз, єрей Любомир Петришин та єрей Василь Старжинський.

Богослужіння також проводилось біля храму Святого Великомученика Юрія Переможця, оскільки декілька представників Московського Патріархату не віддали ключі від храму.

Після завершення Богослужінь духовенство висловило вдячність церковним громадам за їхню свідому позицію та передали вітання і молитовне благословення від владики Юліана.

За інформацією прес-служби, зараз триває перереєстрація громад Департаментом культури, національностей і релігій Івано-Франківської ОДА.

«Процеси їхнього переходу проходять мирно, добровільно і в правовому полі. Жодного факту силового захоплення церкви, органами державної влади не зафіксовано», - зазначають у Коломийській єпархії УПЦ КП.

Нагадаємо, у суботу офіційний сайт УПЦ (МП) поширив інформацію, яку передрукували вічизняні та російські ЗМІ, що у селі Острівець Городенківського району священнослужителі УПЦ КП «за підтримки озброєних націоналістичних угрупувань» нібито готують на 22 жовтня силове захоплення православного Свято-Георгіївського храму. Окрім попередженнь, представники УПЦ (МП) навіть передали прохання місцевих жителів до «всіх небайдужих піднести молитву про недопущення наруги і захоплення розкольниками їхнього храму».