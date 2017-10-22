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На Рівненщині УПЦ (МП) будує два храми
23 жовтня 2017, 09:47 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
Відразу два нових храми будує УПЦ (МП) на Рівненщині замість тих, громади яких змінили свою юрисдикцію, перейшовши в УПЦ КП.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, зведення церкви в селі Рачин Дубенського району вже вийшло на фінальний етап.
У селі Дмитрівка Гощанського району відбулося освячення фундаменту та закладення капсули під новий храм. Земельну ділянку під новий храм пожертвував односельчанин, а перші кошти на будівництво зібрав настоятель.
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