На Рівненщині УПЦ (МП) будує два храми

23 жовтня 2017, 09:47 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Відразу два нових храми будує  УПЦ (МП) на Рівненщині замість тих, громади яких змінили свою юрисдикцію, перейшовши в  УПЦ КП.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, зведення церкви в селі Рачин Дубенського району вже вийшло на фінальний етап.

У селі Дмитрівка Гощанського району відбулося освячення фундаменту та закладення капсули під новий храм. Земельну ділянку під новий храм пожертвував односельчанин, а перші кошти на будівництво зібрав настоятель.

Система Orphus
теги до статті:Перехід громад з УПЦ (МП) в УПЦ КП,УПЦ (МП) на Рівненщині
Рейтинг
1
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 23 жовтня 2017, 13:54

      Щиро співчуваючи та чимало помагаючи жертвам збройного конфлікту на Донбасі, разом з тим офіційний Ватикан так і не набрався "відваги" подивитися всій тамтешній правді у вічі. Й, зокрема,

    • velovs@ukr.net | 23 жовтня 2017, 13:31

      "Водночас єрархи Київського Патріархату вважають, що запровадження особливого державного контролю за діяльністю релігійних організацій з керівним центром у державі-агресорі, як це передбачене

    • velovs@ukr.net | 23 жовтня 2017, 13:18

      Р. S. Як відомо, Гаагський трибунал засудив деяких сербських та хорватських військових злочинців, котрі брали участь у тій - дуже жорстокій і кровопролитній війні на теренах колишньої Югославії у

    • velovs@ukr.net | 23 жовтня 2017, 12:09

      "Також йшлося про заходи, спрямовані на захист суспільної моралі та утвердження цінності сім’ї в українському суспільстві." Здається, ще 2012 р. тодішній склад ВР України - у першому

    • velovs@ukr.net | 23 жовтня 2017, 11:01

      "Ті бійці, продовжив Предстоятель, за вільну незалежну Україну, здавалося б, втратили будь-яку надію на волю, на здійснення того, за що вони платили своєю кров'ю, за що померли у нерівній

    Популярні статті місяця