На Рівненщині УПЦ (МП) будує два храми

Відразу два нових храми будує УПЦ (МП) на Рівненщині замість тих, громади яких змінили свою юрисдикцію, перейшовши в УПЦ КП.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, зведення церкви в селі Рачин Дубенського району вже вийшло на фінальний етап.

У селі Дмитрівка Гощанського району відбулося освячення фундаменту та закладення капсули під новий храм. Земельну ділянку під новий храм пожертвував односельчанин, а перші кошти на будівництво зібрав настоятель.