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Уряд виділив 26 мільйонів на рятування тернопільської катедри УГКЦ
8 жовтня 2017, 11:48 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
Кошти мають надійти для збереження від руйнування будівлі Державного архіву Тернопільської області, який знаходиться в історичному центрі міста в одному архітектурному комплексі з Архікатедральним Собором, повідомляє Місто.
Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів №686 від 27 вересня.
Документом передбачається здійснення першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, що може виникнути у разі руйнування будівлі Державного архіву Тернопільської області. Міністерство фінансів має здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Володимир Гройсман доручив Тернопільській обласній державній адміністрації затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням першочергових невідкладних заходів.
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