Уряд виділив 26 мільйонів на рятування тернопільської катедри УГКЦ

8 жовтня 2017, 11:48 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Кошти мають надійти для збереження від руйнування будівлі Державного архіву Тернопільської області, який знаходиться в історичному центрі міста в одному архітектурному комплексі з Архікатедральним Собором, повідомляє Місто.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів №686 від 27 вересня.

Документом передбачається здійснення першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, що може виникнути у разі руйнування будівлі Державного архіву Тернопільської області. Міністерство фінансів має здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Володимир Гройсман доручив Тернопільській обласній державній адміністрації затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням першочергових невідкладних заходів.

 

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теги до статті:Тернопільська митрополія УГКЦ,Храми
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    • Igor Chopko | 8 жовтня 2017, 21:17

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    • Стефан | 8 жовтня 2017, 16:40

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    • enzian | 8 жовтня 2017, 10:14

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    • Стефан | 8 жовтня 2017, 00:32

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    • ustavschyk | 7 жовтня 2017, 12:37

      "Руська" Православна Церква??? Російська!

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