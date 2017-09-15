У селищі Піски окупанти методично добивають церкву танками, - ЗМІ

15 вересня 2017, 12:45 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селищі Піски, що під Донецьком, російські окупанти у результаті постійних обстрілів знищили місцеву православну церкву. Нині від святині залишилися лише голі стіни.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Після кількох тижнів відносного затишшя селище зазнало удару 120-м калібром. Бійці протягом години були змушені ховатися в бомбосховищі, а потім решту ночі їм дошкуляли постріли російської БМП.

"Стеля, будівля вся тряслася", - розповідають про обстріл військові. З їх слів, основна маса снарядів перелетіла їх позиції та вибухала десь у селищі. Однак воно вже настільки зруйноване, що розрізнити свіжі сліди від давніших складно. Наприкінці літа майже всі Піски вщент випалили запалювальними снарядами. "Села майже немає. Щоб сюди мирні повернулись – це нереально", - констатують військові.

Така ж доля спіткала і місцеву церкву.

«Прикладом може бути місцева церква, від котрої щораз лишається все менше. У ній майже не лишилось стін, за якими можна укритися – ворог розбив другий поверх і методично добиває перший пострілами з танків. Натомість храм на окупованій території виблискує золотом куполів – українські військові по святині не стріляють, на відміну від терористів», - йдеться у сюжеті.

 

Система Orphus
теги до статті:АТО,Храми
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • enzian | 15 вересня 2017, 11:05

      Мабуть, пора вже москвославній малоросійській церкві вказати на ворота.

    • b111 | 15 вересня 2017, 07:09

      Диявол криється в деталях.

    • Orest | 14 вересня 2017, 20:07

      Було б цікаво дізнатись у чому полягає така зміна юрисдикцій.

    • Василий Петров | 14 вересня 2017, 20:07

      И уже просто человеческим языком: ни один из т.н. наших духовных институтов никогда не упускает ни малейшей возможности хотя бы как то и кому то накляузничать один на другого, роли не играет кто на

    • Orest | 14 вересня 2017, 19:55

      Пан Денис подав завідома брехливо інформацію не в одній цій статті, тому можна його віднести до чергового фейкописакий, який заради слави та грошей готовий брехню розбавляти краплинами правди. В

    Популярні статті місяця