У селищі Піски окупанти методично добивають церкву танками, - ЗМІ

У селищі Піски, що під Донецьком, російські окупанти у результаті постійних обстрілів знищили місцеву православну церкву. Нині від святині залишилися лише голі стіни.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Після кількох тижнів відносного затишшя селище зазнало удару 120-м калібром. Бійці протягом години були змушені ховатися в бомбосховищі, а потім решту ночі їм дошкуляли постріли російської БМП.

"Стеля, будівля вся тряслася", - розповідають про обстріл військові. З їх слів, основна маса снарядів перелетіла їх позиції та вибухала десь у селищі. Однак воно вже настільки зруйноване, що розрізнити свіжі сліди від давніших складно. Наприкінці літа майже всі Піски вщент випалили запалювальними снарядами. "Села майже немає. Щоб сюди мирні повернулись – це нереально", - констатують військові.

Така ж доля спіткала і місцеву церкву.

«Прикладом може бути місцева церква, від котрої щораз лишається все менше. У ній майже не лишилось стін, за якими можна укритися – ворог розбив другий поверх і методично добиває перший пострілами з танків. Натомість храм на окупованій території виблискує золотом куполів – українські військові по святині не стріляють, на відміну від терористів», - йдеться у сюжеті.