У Дніпрі після реконструкції відкрилася історична синагога «Альтершіл»

У Дніпрі пройшла церемонія відкриття після реставрації молитовного залу історичної синагоги, відомої як «Альтершіл» (на ідиш - «Стара синагога»). Про це повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Будівля кінця XIX століття в пізній радянський період отримала унікальний розпис молитовного залу, втрачений у 90-і роки під час ремонту будівлі.

Ідея відновлення історичного і унікального інтер'єру центру була висловлена Олександром Фрідкіс при підписанні «Угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин» з благодійною організацією «Добре майбутнє».

Честь прикріпити мезузу до входу в оновлений зал була надана Головному рабину Дніпра і регіону Шмуелю Камінецькоу, а після того як громадськість змогла побачити своїми очима результати відновних робіт в молитовному залі відбулася невелика урочиста церемонія.

З короткою лекцією про історію цієї синагоги виступив відомий краєзнавець і популяризатор історії громади, секретар раввинского суду Авраам Йосип Іцхак Каршенбаум.

Потім присутні переглянули невеличкий фільм про те, як проходило відновлення інтер'єру.