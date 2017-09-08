Сільрада, дитсадок і церква опинилися під одним дахом

9 вересня 2017, 17:51 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Чотири установи - сільрада, дитсадок, медпункт та церква оселилися під одним дахом у селі Чернятин Калинівського району. Тут нарешті завершили роботи на об'єкті, стіни якого чекали свого часу 28 років.

Як пояснив сільський голова Чернятина Олександр Злотник, будівлю у формі літери "П" планували під дитячий садок. Будівництво розпочали ще наприкінці 80-х.

Звели коробку, дах, а далі...   - Тепер люди самі все зробили, ну, майже все, - продовжує сільський голова. - Віруючі працювали на спорудженні церкви, батьки допомагали виконувати роботи у дитсадку.

Крім того, більшість односельців підставляла плече на ще двох об'єктах - медпункті і сільраді.

Два останні об'єкти знаходилися у старих пристосованих приміщеннях. Дитячого садка і церкви в селі не було.  

Храм і дитсадок розташовані на певній відстані - кожен має окреме крило. Церква і медпункт - близькі сусіди.

Як сприймають у селі той факт, що під одним дахом звучить дитячий сміх і плач, коли відспівують померлу людину або б'ють у дзвони з іншої нагоди?

«Ми разом радіємо кожній народженій дитині, нині у дитсадку їх 20, так само разом сумуємо за тим, хто йде від нас в інший світ, - каже Олександр Злотник. -  Такими є реалії життя, і так їх сприймають дорослі і діти». Про це інформує «Голос України».

Система Orphus
теги до статті:Храми
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 9 вересня 2017, 12:22

      Т.о. Римо-Католическая и Православные т.н. церви есть как два раковых заболевания на Теле Христа, которые уже давно нуждаются в скорейшем радикальном лечении, которым есть не лицемерные объятия в

    • Fr. Valerii | 9 вересня 2017, 11:35

      На сайті Ватикану є те, про що каже bopa. Але як ті слова пов'язані з реальністю?

    • Fr. Valerii | 9 вересня 2017, 11:23

      Історія УГКЦ почалась у 1989 р. на підставі домовленостей Михаїла Горбачова з Іваном Павлом ІІ.

    • Василий Петров | 9 вересня 2017, 10:38

      Понятно, что разделив Плоть и Кровь Христа на два образования, Роимо-Католическая и Православная церкви уже никаким образом и никак не могут являться наследниками Христа, т.к. полностью утратили

    • Василий Петров | 9 вересня 2017, 09:50

      Итак, каким же образом Папа Римский и православный Патриарх могут быть причастны к распятию Христа??? На самом деле, Кровью Нового Завета и Телом Христа является церковь Христа, которая и была

    Популярні статті місяця