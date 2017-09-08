Сільрада, дитсадок і церква опинилися під одним дахом

Чотири установи - сільрада, дитсадок, медпункт та церква оселилися під одним дахом у селі Чернятин Калинівського району. Тут нарешті завершили роботи на об'єкті, стіни якого чекали свого часу 28 років.

Як пояснив сільський голова Чернятина Олександр Злотник, будівлю у формі літери "П" планували під дитячий садок. Будівництво розпочали ще наприкінці 80-х.

Звели коробку, дах, а далі... - Тепер люди самі все зробили, ну, майже все, - продовжує сільський голова. - Віруючі працювали на спорудженні церкви, батьки допомагали виконувати роботи у дитсадку.

Крім того, більшість односельців підставляла плече на ще двох об'єктах - медпункті і сільраді.

Два останні об'єкти знаходилися у старих пристосованих приміщеннях. Дитячого садка і церкви в селі не було.

Храм і дитсадок розташовані на певній відстані - кожен має окреме крило. Церква і медпункт - близькі сусіди.

Як сприймають у селі той факт, що під одним дахом звучить дитячий сміх і плач, коли відспівують померлу людину або б'ють у дзвони з іншої нагоди?

«Ми разом радіємо кожній народженій дитині, нині у дитсадку їх 20, так само разом сумуємо за тим, хто йде від нас в інший світ, - каже Олександр Злотник. - Такими є реалії життя, і так їх сприймають дорослі і діти». Про це інформує «Голос України».