195 років тому освятили Успенський собор Почаївської Лаври

11 серпня 2017, 12:01 | Храми, церковне майно | 3 |   | Код для блогу |  | 

195 років тому відбулось урочисте освячення Успенського собору Почаївської лаври, збудованого Українською Греко-Католицькою Церквою, інформує «За Збручем».

Побудові Успенського собору передувала історія, що трапилася в 1759 році з Миколою Василем Потоцьким, котрий походив із римо-католицької сім’ї. Одного разу, приїжджаючи поряд з Почаєвом, він став свідком чудесного порятунку від смерті свого кучера, котрий помолився до Почаївської ікони Божої Матері. Після цього випадку Потоцький вирішив фінансувати будівництво Успенського собору Почаївської Лаври, котра у той час належала до греко-католицької Церкви. Згодом Потоцький і сам став ченцем греко-католиком.

Збудований за проектом австрійського архітектора Яна Ґотфріда Гофмана собор був освячений для тимчасового богослужіння 1780 році. Справжнє ж урочисте освячення собору відбулося 8 серпня 1822 року. Його здійснив Яков-Адам Окелло-Матусевич, екзарх греко-католицької Церкви.

Почаївська Лавра найбільше була розбудована у той час, коли належала до Василіянського Чину греко-католицької Церкви. Проте після приходу на Західну Україну російської царської влади, у 1831 році монастир разом зі збудованим греко-католиками Успенським собором був захоплений Московським Патріархатом (РПЦ), під контролем якого знаходиться і донині. За свідченнями істориків, Почаївська Лавра з того часу стала оплотом русифікації регіону, після указу Миколи ІІ (якого в Лаврі вважають святим) з 1905 року тут діяли російські націоналістичні організації «Чорна сотня» та «Союз російського народу».

Нагадаємо, у 2003 році за сприяння тодішнього Прем’єр-міністра України Віктора Януковича Почаївська Лавра була передана в безоплатну оренду УПЦ (МП) до 2052 року.

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теги до статті:Почаївська лавра
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3коментарів

Коментарі

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  • netoy_gaidamak | 11 серпня 2017, 13:04
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    Нагадаємо що було за Царя гороха , та доповнимо напівправдивою іторією про "чорну сотню" та "союз" якийсь там - бо по факту ніяких підтверджень опублікованих провокативних новин по ПЛ після Майдану не підтвердились. Цю тему піднімають усі кому не лінь, та ж заради чого?? Ви хочете забрати Лавру як пропонували Тернопільські Депутати і віддати її кому?? Що має на меті автор данного матеріалу як не чергову агітацію проти "УПЦ" і в особливості Почаївської Лаври. Не чіпайте те, що вам не належить.

    • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:04
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      Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк!

    • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:06
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      Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ.

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Останні коментарі

  • Василий Петров | 11 серпня 2017, 19:37

    Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

  • Ігор Мицько | 11 серпня 2017, 15:42

    Невже???

  • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:06

    Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ.

  • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:04

    Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк!

  • enzian | 11 серпня 2017, 13:32

    А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать?

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