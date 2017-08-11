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195 років тому освятили Успенський собор Почаївської Лаври
11 серпня 2017, 12:01 | Храми, церковне майно | 3 | | Код для блогу | |
195 років тому відбулось урочисте освячення Успенського собору Почаївської лаври, збудованого Українською Греко-Католицькою Церквою, інформує «За Збручем».
Побудові Успенського собору передувала історія, що трапилася в 1759 році з Миколою Василем Потоцьким, котрий походив із римо-католицької сім’ї. Одного разу, приїжджаючи поряд з Почаєвом, він став свідком чудесного порятунку від смерті свого кучера, котрий помолився до Почаївської ікони Божої Матері. Після цього випадку Потоцький вирішив фінансувати будівництво Успенського собору Почаївської Лаври, котра у той час належала до греко-католицької Церкви. Згодом Потоцький і сам став ченцем греко-католиком.
Збудований за проектом австрійського архітектора Яна Ґотфріда Гофмана собор був освячений для тимчасового богослужіння 1780 році. Справжнє ж урочисте освячення собору відбулося 8 серпня 1822 року. Його здійснив Яков-Адам Окелло-Матусевич, екзарх греко-католицької Церкви.
Почаївська Лавра найбільше була розбудована у той час, коли належала до Василіянського Чину греко-католицької Церкви. Проте після приходу на Західну Україну російської царської влади, у 1831 році монастир разом зі збудованим греко-католиками Успенським собором був захоплений Московським Патріархатом (РПЦ), під контролем якого знаходиться і донині. За свідченнями істориків, Почаївська Лавра з того часу стала оплотом русифікації регіону, після указу Миколи ІІ (якого в Лаврі вважають святим) з 1905 року тут діяли російські націоналістичні організації «Чорна сотня» та «Союз російського народу».
Нагадаємо, у 2003 році за сприяння тодішнього Прем’єр-міністра України Віктора Януковича Почаївська Лавра була передана в безоплатну оренду УПЦ (МП) до 2052 року.
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- 11 серпня 2017, 13:04| Коментувати коментар
Нагадаємо що було за Царя гороха , та доповнимо напівправдивою іторією про "чорну сотню" та "союз" якийсь там - бо по факту ніяких підтверджень опублікованих провокативних новин по ПЛ після Майдану не підтвердились. Цю тему піднімають усі кому не лінь, та ж заради чого?? Ви хочете забрати Лавру як пропонували Тернопільські Депутати і віддати її кому?? Що має на меті автор данного матеріалу як не чергову агітацію проти "УПЦ" і в особливості Почаївської Лаври. Не чіпайте те, що вам не належить.
- 11 серпня 2017, 14:04| Коментувати коментар
Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк!
- 11 серпня 2017, 14:06| Коментувати коментар
Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ.
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Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. |
- 11 серпня 2017, 15:42 |
- 11 серпня 2017, 14:06
Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ. |
- 11 серпня 2017, 14:04
Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк! |
- 11 серпня 2017, 13:32
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