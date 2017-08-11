195 років тому освятили Успенський собор Почаївської Лаври

195 років тому відбулось урочисте освячення Успенського собору Почаївської лаври, збудованого Українською Греко-Католицькою Церквою, інформує «За Збручем».

Побудові Успенського собору передувала історія, що трапилася в 1759 році з Миколою Василем Потоцьким, котрий походив із римо-католицької сім’ї. Одного разу, приїжджаючи поряд з Почаєвом, він став свідком чудесного порятунку від смерті свого кучера, котрий помолився до Почаївської ікони Божої Матері. Після цього випадку Потоцький вирішив фінансувати будівництво Успенського собору Почаївської Лаври, котра у той час належала до греко-католицької Церкви. Згодом Потоцький і сам став ченцем греко-католиком.

Збудований за проектом австрійського архітектора Яна Ґотфріда Гофмана собор був освячений для тимчасового богослужіння 1780 році. Справжнє ж урочисте освячення собору відбулося 8 серпня 1822 року. Його здійснив Яков-Адам Окелло-Матусевич, екзарх греко-католицької Церкви.

Почаївська Лавра найбільше була розбудована у той час, коли належала до Василіянського Чину греко-католицької Церкви. Проте після приходу на Західну Україну російської царської влади, у 1831 році монастир разом зі збудованим греко-католиками Успенським собором був захоплений Московським Патріархатом (РПЦ), під контролем якого знаходиться і донині. За свідченнями істориків, Почаївська Лавра з того часу стала оплотом русифікації регіону, після указу Миколи ІІ (якого в Лаврі вважають святим) з 1905 року тут діяли російські націоналістичні організації «Чорна сотня» та «Союз російського народу».

Нагадаємо, у 2003 році за сприяння тодішнього Прем’єр-міністра України Віктора Януковича Почаївська Лавра була передана в безоплатну оренду УПЦ (МП) до 2052 року.