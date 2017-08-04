На Львівщині руйнується столітній костел

8 серпня 2017, 10:18 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Діючий костел святого Миколая у Старому Самборі Львівської області знаходиться у аварійному стані. Під час богослужіння на голову прихожан падає штукатурка, протікає дах, валиться мур довкола костелу, грибок роз’їдає стіни храму. І ще ціла низка будівельних аварійностей загрожує святині збудованій у 1890 році.

Католицька громада Старого Самбора власними силами біді не зарадить. Місцева влада в міру можливостей католикам сприяє, але можливості її мізерні. Католики просять всіх небайдужих зголоситися та допомогти відремонтувати костел.

Історія храму:

Відомо, що перша згадка про римо-католицьку парафію у Старому Самборі датується 15 століттям; у цей же час у місті стояв дерев'яний храм, який згодом згорів. У 16 столітті збудували новий готичний кам'яний костел. Місцеві жителі кажуть про причетність до зведення храму королеви Бони Сфорци, яка й виділила кошти на будівництво. У часи короля Августа ІІІ костел у Старому Самборі було відновлено на кошти з доходів самбірських солеварень. У 1753 році на кошти щедрого польського короля споруда була реконструйована і освячена на честь Святого Миколая. Однак через століття храм занепав, а через декілька років його взагалі розібрали. Місцеві католики були змушені проводити богослужіння у цвинтарній каплиці або ж ділити з греко-католиками їхній храм. На будівництво нової святині збором коштів зайнялася католицька громада, і вже в 1890 році костел Святого Миколая у Старому Самборі відбудували заново і повторно освятили. Період Другої світової війни – не найкраща сторінка в історії костелу. Велика частина майна храму була вивезена – частково в Польщу, вівтар забрали до Мостиськ. З 1940-х років храм був закритий і використовувався як склад і промисловий цех, і лише в 1991 році Миколаївський костел повернули католицькій громаді Старого Самбора. А через три роки вівтар привезли з Мостиськ та встановили його у костелі. Про це інформує Передкарпатська Правда.      

Система Orphus
теги до статті:Костел у Старому Самборі,Храми Львівщини
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 5 серпня 2017, 19:59

      Теперь спросим же себя: от каких смертных грехов кровью своею на кресте спас всех нас Христос??? Христос спас всех нас от поклонения древнееврейскому божеству - иегове, самому страшному из когда

    • enzian | 5 серпня 2017, 18:57

      Мабуть, ідеться, все ж таки, про орден Усмішки (посмішка - це те, що росіяни називають "ухмилка").

    • enzian | 5 серпня 2017, 18:55

      Сіверський - це не сєвєрний.

    • enzian | 5 серпня 2017, 18:07

      Чи то не родич, бува, прокремлівського покидька Руслана Коцаби? А взагалі, якщо не подобається наша держава, нехай їдуть до сусідньої, там у Сибіру щільність населення - півтора п'яного кацапа на

    • Василий Петров | 5 серпня 2017, 12:46

      Итак, ветхозаветных письменах сказано о казни Христа, почему же Христос подтвердил, что пришёл исполнить всё написанное о Нём в законе их? Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не

    Популярні статті місяця