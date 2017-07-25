В Івано-Франківську відкрили церкву для дітей

Храм Святого пророка Іллі – це звичайний парафіяльний храм в районі залізничного вокзалу, при якому додатково буде діяти Центр духовного розвитку дитини. Урочисту архиєрейську Літургію з освячення нового храму очолив 2 серпня архиєпископ і митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир (Війтишин). Він вітав настоятеля нового хроаму, священнослужителів і парафіян зі святом, дякував жертводавцям, всім, хто долучився до його спорудження, передав вітання від Глави УГКЦ Святослава (Шевчука).

«Храм споруджений на честь пророка Іллі, бо наш народ має набожність до нього з прадавніх часів. З молитвами до святого зверталися у різних потребах, просили захисту від вогню та грому. А ми зараз маємо на меті взяти духовну опіку над дітьми, особливо тими, чиї батьки десь далеко з тих чи інших причин. – розповів кореспонденту РВСУ Натиалії Палій парох храму пророка Іллі о. Річард Горбань. – Церкву буде відчинено зранку до вечора і будь-хто зможе звернутися за підтримкою чи порадою. Вона не буде дитячим майданчиком чи будиночком як таким – але з особливим спрямуванням душпастирства до дітей. Матимемо спеціальні богослужіння. Зокрема, в першу суботу місяця за ненароджених дітей. Другу суботу – за тих, хто робив аборти. Також плануємо впроваджувати безліч необхідних та цікавих проектів – добудову ігрового майданчика біля церкви, будинку духовного розвитку дитини, де будуть працювати психологи, педагоги, медики, пошта святого Миколая – все для розвитку дитини. Маємо вийти до дітей з храму, відкрити його двері і вікна для всіх».

Цікавою і неповторною є архітектура і оздоблення церкви святого пророка Іллі.

«Наш храм унікальний тим, що головний іконостас, оздоблення, розпис виконаний у вигляді вітражів, – повідомляє вітражист Ігор Волошин. – Я працював в особливій художній манері, щоб зобразити Бога таким, як він є для нас – дуже близьким і реальним. Надихався проектом храму Нотр Дам де Парі. Вітражі іконостасу і фасаду – двосторонні. Вони будуть тонкими, ніжними, такими, що дихають.Це привабить відвідувачів. Аналогів в Україні і у світі чогось подібного я не знаю».

«Релігійні спільноти – це те, що вкладає в свідомість українця ті цінності, які зараз в державі, на жаль, не цінуються, – ділиться Ярослав Дубас з «Івано-Франківського християнського руху за життя». – Порядність, духовність, вірність своєму слову та родині. Та важливо і радісно, що у такий спекотний день зібралося так багато людей на освячення храму. Люди мають відчувати потребу Бога – змін власного життя та свідомості, відношення до церкви та держави, тоді матимемо справді християнське суспільство.

«Я мешкаю в приміському селі Угориники, але щоразу проходячи біля будівництва храму, намагалася внести хоч якусь пожертву – скільки могла, – ділиться Леся Бажалук. – Думаю, що в очах Господніх будь-яка пожертва є цінною. Має вартість і душа наша. І коли хоч одна людина навернеться завдяки цій церкві, то це буде чудово».

«Ми обов’язково будемо водити сюди дітей, не лише на богослужіння а й до недільної школи, яка працюватиме при храмі, – ділиться мама двох донечок – чотирирічної Софійки і річної Дзвенислави пані Юліана. – Старшій донечці дуже подобається відвідувати цю церкву. Щоправда, маємо ще подбати про те, щоб до храму можна було заходити з візочками, обов’язково зробимо заїзд».

«Це дуже гарно, що повертаємося до відкриття храмів, – наголошує Марія Антонівна. – Так було за наших дідів-прадідів, адже відновлюється і зміцнюється наша греко-католицька віра. Про це свідчить і надзвичайно велика кількість людей, яких бачимо тут».

«Я обов’язково відвідуватиму нашу нову церкву – мешкаю зовсім близько, – захоплено ділиться дванадцятирічна Юля. – Церква дуже гарна. Тут буду ходити і до недільної школи, і відпочивати. Адже для розваг буде ігровий майданчик, гойдалки і багато цікавого».