В Івано-Франківську відкрили церкву для дітей

2 серпня 2017, 17:32 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Храм Святого пророка Іллі – це звичайний парафіяльний храм в районі залізничного вокзалу, при якому додатково буде діяти Центр духовного розвитку дитини. Урочисту архиєрейську Літургію з освячення нового храму очолив 2 серпня архиєпископ і митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир (Війтишин). Він вітав настоятеля нового хроаму, священнослужителів і парафіян зі святом, дякував жертводавцям, всім, хто долучився до його спорудження, передав вітання від Глави УГКЦ Святослава (Шевчука).

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«Храм споруджений на честь пророка Іллі, бо наш народ має набожність до нього з прадавніх часів. З молитвами до святого зверталися у різних потребах, просили захисту від вогню та грому. А ми зараз маємо на меті взяти духовну опіку над дітьми, особливо тими, чиї батьки десь далеко з тих чи інших причин. – розповів кореспонденту РВСУ Натиалії Палій парох храму пророка Іллі о. Річард Горбань. – Церкву буде відчинено зранку до вечора і будь-хто зможе звернутися за підтримкою чи порадою. Вона не буде дитячим майданчиком чи будиночком як таким – але з особливим спрямуванням душпастирства до дітей. Матимемо спеціальні богослужіння. Зокрема, в першу суботу місяця за ненароджених дітей. Другу суботу – за тих, хто робив аборти. Також плануємо впроваджувати безліч необхідних та цікавих проектів – добудову ігрового майданчика біля церкви, будинку духовного розвитку дитини, де будуть працювати психологи, педагоги, медики, пошта святого Миколая – все для розвитку дитини. Маємо вийти до дітей з храму, відкрити його двері і вікна для всіх».

Цікавою і неповторною є архітектура і оздоблення церкви святого пророка Іллі.

«Наш храм унікальний тим, що головний іконостас, оздоблення, розпис виконаний у вигляді вітражів, – повідомляє вітражист Ігор Волошин. – Я працював в особливій художній манері, щоб зобразити Бога таким, як він є для нас – дуже близьким і реальним. Надихався проектом храму Нотр Дам де Парі. Вітражі іконостасу і фасаду – двосторонні. Вони будуть тонкими, ніжними, такими, що дихають.Це привабить відвідувачів. Аналогів в Україні і у світі чогось подібного я не знаю».

«Релігійні спільноти – це те, що вкладає в свідомість українця ті цінності, які зараз в державі, на жаль, не цінуються, – ділиться Ярослав Дубас з «Івано-Франківського християнського руху за життя». – Порядність, духовність, вірність своєму слову та родині. Та важливо і радісно, що у такий спекотний день зібралося так багато людей на освячення храму. Люди мають відчувати потребу Бога – змін власного життя та свідомості, відношення до церкви та держави, тоді матимемо справді християнське суспільство.

«Я мешкаю в приміському селі Угориники, але щоразу проходячи біля будівництва храму, намагалася внести хоч якусь пожертву – скільки могла, – ділиться Леся Бажалук. – Думаю, що в очах Господніх будь-яка пожертва є цінною. Має вартість і душа наша. І коли хоч одна людина навернеться завдяки цій церкві, то це буде чудово».

 «Ми обов’язково будемо водити сюди дітей, не лише на богослужіння а й до недільної школи, яка працюватиме при храмі, – ділиться мама двох донечок – чотирирічної Софійки і річної Дзвенислави пані Юліана. – Старшій донечці дуже подобається відвідувати цю церкву. Щоправда, маємо ще подбати про те, щоб до храму можна було заходити з візочками, обов’язково зробимо заїзд».

«Це дуже гарно, що повертаємося до відкриття храмів, – наголошує Марія Антонівна. – Так було за наших дідів-прадідів, адже відновлюється і зміцнюється наша греко-католицька віра. Про це свідчить і надзвичайно велика кількість людей, яких бачимо тут».

«Я обов’язково відвідуватиму нашу нову церкву – мешкаю зовсім близько, – захоплено ділиться дванадцятирічна Юля. – Церква дуже гарна. Тут буду ходити і до недільної школи, і відпочивати. Адже для розваг буде ігровий майданчик, гойдалки і багато цікавого».

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