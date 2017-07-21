- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Кропивницькому за іпотечні борги продають церкву УПЦ (МП)
21 липня 2017, 11:31 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
На електронному аукціоні СЕТАМ виставили на продаж приміщення у Кропивницькому, в якому розташована парафія Української Православної Церкви (Московського Патріархату). Про це йдеться на сайті аукціону, повідомляє "Zaxid.net".
Стартова ціна — 1 млн 865 тис. грн. Дата проведення торгів — 16 серпня 2017 року.
На нежитлове приміщення, в якому розташована діюча церква УПЦ (МП), накладено арешт згідно з рішенням суду через невиплату іпотечного договору.
На сайті аукціону повідомляється про те, що ознайомитися з приміщенням можна, зателефонувавши до настоятеля церкви о. Сергія.
Зазначимо, що цю церкву намагаються продати втретє. Спершу аукціон призначили на кінець серпня 2016 року, тоді стартова ціна церкви складала 2 млн 340 тис. грн. На аукціон подалися два учасника, однак їх заявки відхилили. Після цього церкву спробували продати вдруге – у жовтні 2016 року її стартову ціну знизили до 2,1 млн грн. Тоді на аукціон зареєструвалося чотири учасники, однак у підсумку всі їх заявки також відхилили.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Священиків УПЦ (МП) судять за сепаратизм | 21 липня 2017, 16:33 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
УПЦ (МП) запросила Порошенка та Гройсмана разом відзначити День Хрещення Русі | 21 липня 2017, 16:02 | Релігійні церемонії та паломництво |
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет | 21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика |
На Житомирщині у батьків-язичників відібрали дітей через вегетаріанство | 21 липня 2017, 14:36 | Релігія і суспільство |
Чоловік намагався незаконно вивезти старовинні ікони з Горлівки | 21 липня 2017, 14:03 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Останні коментарі
- 21 липня 2017, 16:25
"Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя". (Иеремия 17:14) Исцеление рака и других болезней для всех кто нуждается в помощи. В |
- 21 липня 2017, 15:54
А як щодо щоденних убивств українців расійськими бандитами з колорадками, такими ж як папа носив? |
- 21 липня 2017, 14:30 |
- 21 липня 2017, 11:47
А чому б не помолитися за звільнення окупованих територій від московської орди? |
- 20 липня 2017, 22:45
Нікому не здаються такі заклики антиконституційними? Я все розумію, але є межа у цих депутатів? |
Популярні статті місяця
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 19 липня 2017, 11:38
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 8 липня 2017, 12:21
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 19 липня 2017, 11:41
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика | 18 липня 2017, 11:24
Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"
23 червня 2017, 10:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 2 липня 2017, 12:43
На місці побудови храму УПЦ КП з'явилися антиукраїнські графіті
Коментарі