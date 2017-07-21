У Кропивницькому за іпотечні борги продають церкву УПЦ (МП)

21 липня 2017, 11:31 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

На електронному аукціоні СЕТАМ виставили на продаж приміщення у Кропивницькому, в якому розташована парафія Української Православної Церкви (Московського Патріархату). Про це йдеться на сайті аукціону, повідомляє "Zaxid.net".

Стартова ціна — 1 млн 865 тис. грн. Дата проведення торгів — 16 серпня 2017 року.

На нежитлове приміщення, в якому розташована діюча церква УПЦ (МП), накладено арешт згідно з рішенням суду через невиплату іпотечного договору.

На сайті аукціону повідомляється про те, що ознайомитися з приміщенням можна, зателефонувавши до настоятеля церкви о. Сергія.

Зазначимо, що цю церкву намагаються продати втретє. Спершу аукціон призначили на кінець серпня 2016 року, тоді стартова ціна церкви складала 2 млн 340 тис. грн. На аукціон подалися два учасника, однак їх заявки відхилили. Після цього церкву спробували продати вдруге – у жовтні 2016 року її стартову ціну знизили до 2,1 млн грн. Тоді на аукціон зареєструвалося чотири учасники, однак у підсумку всі їх заявки також відхилили.

 

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теги до статті:УПЦ (МП) на Кіровоградщині,Храми, церковне майно
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