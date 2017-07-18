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Унікальний храм шести віків на Тернопільщині двічі змінював місце розташування
18 липня 2017, 13:20 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
Одна з найстаріших дерев’яних церков Тернопілля – церква святого Димитрія (ХVІ ст.) у Киданцях, повідомляє Gazeta-misto.te.ua.
За словами декана Збаразького, настоятеля Святопокровського храму у Романовому Селі та храму святого великомученика Димитрія у Киданцях отця Олега Григорця, дерев’яна церква у Киданці потрапила з Волині, де уже на той час простояла майже 200 років.
"Датою перенесення церкви можна вважати 1648 рік, оскільки ним датоване Євангеліє, яке збереглося до нині, – стверджує священник. – Крім цього, тим же роком датується і книга Мінея, з якої здійснюються інші богослужіння, що є додатковим підтвердженням того факту, що в селі церква з’явилася саме у середині 17-го століття".
Дерев’яна церква святого Димитрія села Киданці за свій майже 600-літній вік двічі змінювала місце розташування. Куплена і привезена з Волині у Киданці, вона спочатку стояла серед лісу на одному з горбів Товтрів (сьогодні це Лиса гора, а тоді – це був дубовий гай). Коли село через татарські набіги, що були спрямовані на Тернопіль і Теребовлю, дещо змістилося на південь у низину, на більш безпечне місце, то було перенесено вниз також церкву, де вона стоїть і нині. Люди цю місцевість називають Марківщина – від імені першого мешканця села – Марка.
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