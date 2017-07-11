Кардинал Леонардо Сандрі передав особисту пожертву Папи на побудову собору УГКЦ у Харкові

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) 13 липня звершив Чин освячення церкви Святих верховних апостолів Петра і Павла - нижнього храму катедрального собору Святого Миколая Чудотворця в Харкові.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ,

Богослужіння відбулося за участю кардинала Леонардо Сандрі, префекта Конгрегації для Східних Церков, Архиєпископа Клаудіо Гуджеротті, Апостольського нунція в Україні; єпископа Василя (Тучапця), Екзарха Харківського; єпископів; священиків; монашества та мирян.

Після Архиєрейської Божественної Літургії Патріарх Святослав привітав харківську громаду УГКЦ: «Пригадую, коли я вперше приїхав до Харкова як Глава Церкви у 2012 році - будівництво цього храму було заблоковано. Отець Микола в той час говорив про різні бюрократичні перешкоди, які тоді видавалися непереборними. Наша громада тулилася в тій малесенькій капличці, з якої ми сьогодні процесійно вийшли. Завдяки багатьом рокам праці та вашої молитви нині ми маємо це свято».

Предстоятель Церкви привітав також владику Василя з цією подією, зазначивши, що зведення нових храмів не є метою самою в собі, а лише інструментом для того, щоб пережити зустріч із живим Христом.

Кардинал Леонардо Сандрі, префект Конгрегації для Східних Церков зі свого боку висловив надію, що незабаром відбудеться завершення будівництва усього собору та передав екзарху Харківському Василю (Тучапцю) матеріальну пожертву на його зведення та пам’ятний знак – Папську медаль..

«Сподіваюся, що за допомогою телебачення і фото ми зможемо побачити вже завершення будівництва собору, його освячення, навіть у Римі», – сказав префект Конгрегації для Східних Церков.