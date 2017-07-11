У Кропивницькому відкрили мечеть

Мусульманська релігійна громада «Ковсар», яка діє в області з 2013 року, нещодавно відкрила двері єдиної в області мечеті на вулиці Андріївській 1-а, але нині ще тривають роботи із благоустрою.

Про це повідомляє інформаційний портал Гречка.

Як розповів представникам комісії сприяння дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні організації в міськради Імам Худієв Рауф Худу огли, зараз щотижня на намаз приходить до 30 прихожан, а також десять дітей відвідує релігійну школу.

Відвідують храм і місцеві мешканці, і студенти-іноземці, які тимчасово навчаються у Кропивницькому.

Також, як розповіли представники общини, зараз триває будівництво мечеті в Долинській.