У Кропивницькому відкрили мечеть

13 липня 2017, 13:11 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Мусульманська релігійна громада «Ковсар», яка діє в області з 2013 року, нещодавно відкрила двері єдиної в області мечеті на вулиці Андріївській 1-а, але нині ще тривають роботи із благоустрою.

Про це повідомляє інформаційний портал Гречка.

Як розповів представникам комісії сприяння дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні організації в міськради Імам Худієв Рауф Худу огли, зараз щотижня на намаз приходить до 30 прихожан, а також десять дітей відвідує релігійну школу.

Відвідують храм і місцеві мешканці, і студенти-іноземці, які тимчасово навчаються у Кропивницькому.

Також, як розповіли представники общини, зараз триває будівництво мечеті в Долинській.

 

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теги до статті:Іслам в Україні,Кропивницький
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