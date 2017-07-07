До кінця року завершать реставрацію найстарішого храму Львова

У Львові триває реставрація церкви святого Миколая ‑ найстарішого храму міста, що знаходиться на вул. Б.Хмельницького,28. Уже виконали 50% із запланованих робіт, а завершити реставрацію планують до кінця року.

У заплановані робити не входить реставрація стін. Наразі триває заміна даху, реставрація куполів та вікон. У планах ‑ будівництво підпірної стіни, щоб уникнути зсуву ґрунту, та заміна усіх мереж, які були в храмі.

"Основне наше завдання – відвести воду від стін, завести її в дощову каналізацію, а зі сторони гори зробити дренаж та побудувати підпірну стіну. На території проводились археологічні розкопки, під час яких знайшли давні поховання та цвинтар. Тому буде відновлено благоустрій території", ‑ повідомила начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко.

На реставрацію церкви виділено 3,5 млн гривень. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Довідка: Церква Св. Миколая є однією з найдавніших церков міста. Точна дата будівництва храму невідома, однак, за деякими джерелами, 1300 року храм уже був збудований.

Церква збудована у традиціях давньоукраїнської архітектури. Грубі стіни збудовані із блоків тесаного каменю. На жаль, на сьогодні верхні частини втрачені і не дають повної уяви про первісний вигляд храму. Церква ґрунтовно перебудовувалась у XVII – на поч. XIX ст., постраждала під час пожежі 1783 р. У 1924-1935 роках під час реставрації було розкрито первісну білокам’яну кладку нижньої частини стін.

2016 року було виготовлено проектно-кошторисну документацію на реставрацію церкви. Вартість ПКД - 128,01 тис. грн.

Ремонтні роботи з реставрації храму розпочали навесні 2017 року. Роботи проводить підрядна організація КП «Центр Комплекс».

Найбільша проблема споруди сьогодні – замокання стін. Тому під час робіт передбачено ремонт дахових конструкцій із заміною покриття на мідь, гідроізоляція фундаментів і перепланування подвір’я.