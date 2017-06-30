Митрополит УПЦ КП освятив залишки старовинного храму від «духу москалів та уніатів»

3 липня 2017, 17:00 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священики Волинської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом (Зінкевичем) відслужили першу Літургію на залишках найдавнішої християнської церкви у Луцьку – церкви Іоана Богослова.

Тепер, за словами митрополита, тут молитиметься братство Хресто-Воздвиженського монастиря, повідомляє V 24.

Перша за кілька століть Літургія тут відбулась у неділю, 18 червня.

Священики на чолі з владикою помолились, а за тим – освятили храм.

Митрополит Луцький та Волинський Михаїл зауважив, що церква Іоана Богослова – це місце першої архиєрейської кафедри, місце, де молились тисячоліттями. Востаннє тут Літургія відбулась нібито у 18 столітті.

«Не була ця кафедра ні російською, ні уніатською. Вона історично закладалась як православна кафедра, православного міста, православної єпархії. Я оголошую цей храм відновленою волинською кафедрою – першим кафедральним собором, в якому регулярно здійснюватимуться богослужіння. Браття Хресто-Воздвиженського монастиря мають благословення здійснювати тут богослужіння», - наголосив очільник Волинської єпархії УПЦ КП.

З його слів, питання про відбудову церкви вирішуватиме громада.

«Освятимо територію від духу москалів та уніатів, від духу загарбників», - резюмував владика Михаїл.

 

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теги до статті:Михаїл (Зінкевич),Стосунки між УПЦ (МП) і УПЦ КП,Стосунки між УГКЦ і УПЦ КП,УПЦ КП на Волині
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