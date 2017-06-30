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Існування храму УПЦ (МП) у парламенті не відповідає законодавству, - Парубій
30 червня 2017, 11:55 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
Голова Верховної Ради Андрій Парубій, відповідаючи на звернення народного депутата Віталія Купрія, зазначив, що існування в адмінбудівлі парламенту церкви УПЦ (МП) не відповідає законодавству.
Відповідну офіційну відповідь оприлюднив Купрій на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, у документі зазначається, що ініціаторами відкриття Свято-Володимирської церкви УПЦ (МП) в адміністративному будинку Верховної Ради (вул. Садова 3-а) були народні депутати шостого скликання ВР Ігор Рибаков і Валерій Малишев у 2008 році.
"Створення церкви у стінах світської державної установи відбулося всупереч Конституції України та Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Були відсутні будь-які установчі документи щодо створення релігійної організації, а також дозвільні, погоджувальні документи на переобладнання приміщення в адміністративному будинку під культове. Існування такої церкви не відповідає законодавству України у сфері свободи совісті та релігійних організацій", - йдеться в офіційній відповіді Парубія.
Голова Верховної Ради також зазначив, що вирішення цієї проблеми потребує "копіткої та зваженої роботи" між релігійною конфесією, головами фракцій, керівництвом Верховної Ради, профільними комітетами та Апаратом ВР.
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