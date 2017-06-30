Існування храму УПЦ (МП) у парламенті не відповідає законодавству, - Парубій

30 червня 2017, 11:55 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, відповідаючи на звернення народного депутата Віталія Купрія, зазначив, що існування в адмінбудівлі парламенту церкви УПЦ (МП) не відповідає законодавству.

Відповідну офіційну відповідь оприлюднив Купрій на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, у документі зазначається, що ініціаторами відкриття Свято-Володимирської церкви УПЦ (МП) в адміністративному будинку Верховної Ради (вул. Садова 3-а) були народні депутати шостого скликання ВР Ігор Рибаков і Валерій Малишев у 2008 році.

"Створення церкви у стінах світської державної установи відбулося всупереч Конституції України та Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Були відсутні будь-які установчі документи щодо створення релігійної організації, а також дозвільні, погоджувальні документи на переобладнання приміщення в адміністративному будинку під культове. Існування такої церкви не відповідає законодавству України у сфері свободи совісті та релігійних організацій", - йдеться в офіційній відповіді Парубія.

Голова Верховної Ради також зазначив, що вирішення цієї проблеми потребує "копіткої та зваженої роботи" між релігійною конфесією, головами фракцій, керівництвом Верховної Ради, профільними комітетами та Апаратом ВР.

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теги до статті:Андрій Парубій,ВРУ,УПЦ (МП),Храми, церковне майно
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    Останні коментарі

    • Roman Kryvonos | 30 червня 2017, 11:05

      Прибічники Московського патріархату намагаються роздмухати релігійний конфлікт. Має втрутитися влада і не допустити дискримінації православних віруючих Київського патріархату.

    • enzian | 29 червня 2017, 12:01

      "УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР".

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

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