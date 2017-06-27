Фонд держмайна виставив на аукціон костел ХІХ століття

27 червня 2017, 10:48 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

У смт Магерові, що на Львівщині, продають колишній костел Св. Трійці. Об’єкт на аукціон вистав Фонд державного майна України, повідомляє Прикордоння інфо.

Сакральну будівлю середини ХІХ ст., площею майже 565 кв. м. по вул. Леся Мартовича, 2 продають і пропонують для приватизації. Як йдеться у офіційному повідомленні, його стан – незадовільний. Балансоутримувачем колишнього костелу наразі є приватне підприємство «Газдиня», зареєстроване за адресою у Львові.

Початкової суми, за яку пропонують продати костел, не вказано.

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теги до статті:Храми на продаж
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    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:24

      І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

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