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Фонд держмайна виставив на аукціон костел ХІХ століття
27 червня 2017, 10:48 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
У смт Магерові, що на Львівщині, продають колишній костел Св. Трійці. Об’єкт на аукціон вистав Фонд державного майна України, повідомляє Прикордоння інфо.
Сакральну будівлю середини ХІХ ст., площею майже 565 кв. м. по вул. Леся Мартовича, 2 продають і пропонують для приватизації. Як йдеться у офіційному повідомленні, його стан – незадовільний. Балансоутримувачем колишнього костелу наразі є приватне підприємство «Газдиня», зареєстроване за адресою у Львові.
Початкової суми, за яку пропонують продати костел, не вказано.
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