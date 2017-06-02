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Геращенко закликала знести незаконну будову біля собору Воскресіння УГКЦ
6 червня 2017, 09:19 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликала припинити незаконне будівництво гігантської багатоповерхівки біля Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ на Лівому березі в Києві.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook після прощання з Блаженнішим Любомиром Гузаром у соборі, повідомляє Збруч.
"На прощання з Блаженнішим в повному складі прийшов уряд, чиновники всіх рангів і віросповідань, представники місцевої влади, вони говорили правильні слова і хрестилися. Але, колеги, найкращою пам'яттю Великому Українцю і Його Справі буде наша чесність і повернення в законне русло ситуації з заповідником поблизу Храму, який чомусь став черговим будівельним майданчиком Києва", – закликала Геращенко.
Вона додала, що проти цієї будови тривалий час відбуваються протести – та наразі без результату.
"Я знаю, скільки це безчинство намагалися зупинити священики, активісти, деякі мої чесні колеги по парламенту. І їм то обіцяли – і місто, і різні інстанції", – зазначила віце-спікер.
"Цей храм дуже важливий для мільйонів греко-католиків, для пам'яті Любомира Гузара. І мені просто соромно, що прямо біля собору, попри те, що це були рекреаційні землі заповідника місцевого значення, "втулили" сумнівну багатоповерхівку. Й попри чисельні обіцянки Церкві зупинитися і не безчинствувати, забудовники, які незрозуміло як отримали дозвіл на цю "свічку", тягнуть поверхи все вище", – обурилася віце-спікер.
У приміщенні церкви через будівництво вже пішли тріщини.
"Не можна так. Я підтримую моїх колег проти сумнівної забудови, яка може вартувати Києву і владі репутації", – застерегла Геращенко.
Допис пані Ірини у Facebook підтримали депутати й урядовці. Зокрема мусульманин Рефат Чубаров закликав порушити питання про недопущення незаконного будівництва на найближчому "урядовому" дні у Верховній Раді.
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* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
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