Геращенко закликала знести незаконну будову біля собору Воскресіння УГКЦ

6 червня 2017, 09:19 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликала припинити незаконне будівництво гігантської багатоповерхівки біля Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ на Лівому березі в Києві.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook після прощання з Блаженнішим Любомиром Гузаром у соборі, повідомляє Збруч.

"На прощання з Блаженнішим в повному складі прийшов уряд, чиновники всіх рангів і віросповідань, представники місцевої влади, вони говорили правильні слова і хрестилися. Але, колеги, найкращою пам'яттю Великому Українцю і Його Справі буде наша чесність і повернення в законне русло ситуації з заповідником поблизу Храму, який чомусь став черговим будівельним майданчиком Києва", – закликала Геращенко.

Вона додала, що проти цієї будови тривалий час відбуваються протести – та наразі без результату.

"Я знаю, скільки це безчинство намагалися зупинити священики, активісти, деякі мої чесні колеги по парламенту. І їм то обіцяли – і місто, і різні інстанції", – зазначила віце-спікер.

"Цей храм дуже важливий для мільйонів греко-католиків, для пам'яті Любомира Гузара. І мені просто соромно, що прямо біля собору, попри те, що це були рекреаційні землі заповідника місцевого значення, "втулили" сумнівну багатоповерхівку. Й попри чисельні обіцянки Церкві зупинитися і не безчинствувати, забудовники, які незрозуміло як отримали дозвіл на цю "свічку", тягнуть поверхи все вище", – обурилася віце-спікер.

У приміщенні церкви через будівництво вже пішли тріщини.

"Не можна так. Я підтримую моїх колег проти сумнівної забудови, яка може вартувати Києву і владі репутації", – застерегла Геращенко.

Допис пані Ірини у Facebook підтримали депутати й урядовці. Зокрема мусульманин Рефат Чубаров закликав порушити питання про недопущення незаконного будівництва на найближчому "урядовому" дні у Верховній Раді.

 

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теги до статті:Ірина Геращенко,Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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