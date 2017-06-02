Геращенко закликала знести незаконну будову біля собору Воскресіння УГКЦ

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликала припинити незаконне будівництво гігантської багатоповерхівки біля Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ на Лівому березі в Києві.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook після прощання з Блаженнішим Любомиром Гузаром у соборі, повідомляє Збруч.

"На прощання з Блаженнішим в повному складі прийшов уряд, чиновники всіх рангів і віросповідань, представники місцевої влади, вони говорили правильні слова і хрестилися. Але, колеги, найкращою пам'яттю Великому Українцю і Його Справі буде наша чесність і повернення в законне русло ситуації з заповідником поблизу Храму, який чомусь став черговим будівельним майданчиком Києва", – закликала Геращенко.

Вона додала, що проти цієї будови тривалий час відбуваються протести – та наразі без результату.

"Я знаю, скільки це безчинство намагалися зупинити священики, активісти, деякі мої чесні колеги по парламенту. І їм то обіцяли – і місто, і різні інстанції", – зазначила віце-спікер.

"Цей храм дуже важливий для мільйонів греко-католиків, для пам'яті Любомира Гузара. І мені просто соромно, що прямо біля собору, попри те, що це були рекреаційні землі заповідника місцевого значення, "втулили" сумнівну багатоповерхівку. Й попри чисельні обіцянки Церкві зупинитися і не безчинствувати, забудовники, які незрозуміло як отримали дозвіл на цю "свічку", тягнуть поверхи все вище", – обурилася віце-спікер.

У приміщенні церкви через будівництво вже пішли тріщини.

"Не можна так. Я підтримую моїх колег проти сумнівної забудови, яка може вартувати Києву і владі репутації", – застерегла Геращенко.

Допис пані Ірини у Facebook підтримали депутати й урядовці. Зокрема мусульманин Рефат Чубаров закликав порушити питання про недопущення незаконного будівництва на найближчому "урядовому" дні у Верховній Раді.