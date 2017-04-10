Патріарх Філарет освятив перший храм УПЦ КП у Козельці

У Козельці, що на Чернігівщині, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 8 квітня освятив Вознесенську церкву, яка наразі є єдиним храмом УПЦ Київського Патріархату в місті. Також у освяченні церкви взяв участь архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, духовенство з Чернігівщини та Київщини.

У Вознесенській церкві до недавна був музей ткацтва. Рішення передати храм УПЦ КП Чернігівська обласна рада ухвалила лише півтора місця тому. Попередні намагання громади повернути церкву під українське начало наштовхувалися на спротив священиків УПЦ (МП). Понад десятиліття громада УПЦ КП боролася за своє право на храм, богослужіння звершували поруч під відкритим небом, зверталися у різні інстанції. Врешті-решт вірні УПЦ КП отримали місце для молитви, інформує Радіо Свобода.

Вознесенська церква — унікальний зразок традиційного для Лівобережної України XVII-XVIII ст. хрестового п'ятибанного храму. Збудована у 1874 році. Бічні верхи церкви схожі на оборонні вежі.

Велику частину мурованих храмів в ті часи будували в псевдоросійскому стилі, на це був спеціальний царський припис. Вознесенська церква є однією із небагатьох, при спорудженні якої використовували мотиви української архітектури. В цьому є її унікальність. Архітектурний вигляд церкви стриманий, навіть можна сказати суворий. Чотири верхи церкви, більше нагадують оборонні вежі, ніж декоративну прикрасу. Вікна цієї церкви, так само як і у давньоруських храмах, мають трохи витягнуту форму й схожі на бійниці. Не вирізняється великою пишнотою й інтер'єр храму.

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