- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Патріарх Філарет освятив перший храм УПЦ КП у Козельці
10 квітня 2017, 10:11 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
У Козельці, що на Чернігівщині, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 8 квітня освятив Вознесенську церкву, яка наразі є єдиним храмом УПЦ Київського Патріархату в місті. Також у освяченні церкви взяв участь архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, духовенство з Чернігівщини та Київщини.
У Вознесенській церкві до недавна був музей ткацтва. Рішення передати храм УПЦ КП Чернігівська обласна рада ухвалила лише півтора місця тому. Попередні намагання громади повернути церкву під українське начало наштовхувалися на спротив священиків УПЦ (МП). Понад десятиліття громада УПЦ КП боролася за своє право на храм, богослужіння звершували поруч під відкритим небом, зверталися у різні інстанції. Врешті-решт вірні УПЦ КП отримали місце для молитви, інформує Радіо Свобода.
Вознесенська церква — унікальний зразок традиційного для Лівобережної України XVII-XVIII ст. хрестового п'ятибанного храму. Збудована у 1874 році. Бічні верхи церкви схожі на оборонні вежі.
Велику частину мурованих храмів в ті часи будували в псевдоросійскому стилі, на це був спеціальний царський припис. Вознесенська церква є однією із небагатьох, при спорудженні якої використовували мотиви української архітектури. В цьому є її унікальність. Архітектурний вигляд церкви стриманий, навіть можна сказати суворий. Чотири верхи церкви, більше нагадують оборонні вежі, ніж декоративну прикрасу. Вікна цієї церкви, так само як і у давньоруських храмах, мають трохи витягнуту форму й схожі на бійниці. Не вирізняється великою пишнотою й інтер'єр храму.
Читайте також: Козелець
Рейтинг
0
0
Останні новини
Розпочався Страсний тиждень | 10 квітня 2017, 13:32 | Релігійні свята і традиції
У Києві з фестивалю писанок вкрали експонат | 10 квітня 2017, 12:20 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
У МЗС України засудили напади на церкви у Єгипті | 10 квітня 2017, 12:05 | Міжнародні відносини
У Запоріжжі перепоховали прах єпископа РКЦ Станіслава Падевського | 10 квітня 2017, 11:52 | РКЦ в Україні
Муфтій Саїд Ісмагілов різко розкритикував новий фейк Росії про «терористів ІДІЛ з України» | 10 квітня 2017, 11:31 | Релігія і політика
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,