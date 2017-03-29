У Луцьку будуватимуть вірменську церкву

Виконавчий комітет Луцької міської ради підтримав проект рішення про спорудження храму Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви. Не всі члени виконкому схвалювали проект, мовляв, ділянка 25 сотих землі на вулиці Окружній знаходиться в «зеленій зоні». Дехто пропонував повернути вірменами приміщення їх колишнього храму. Однак, зрештою, проект рішення погодили.

В коментарі кореспонденту РІСУ голова вірменської релігійної громади «Сурб Саргіс» Ншан Антонян зазначив, що на Волині зараз мешкає близько 200 вірменських родин. Тож храм має стати осередком не лише релігійного, а й культурного життя представників національної меншини задля збереження національних традицій, віри і мови. Окрім церкви, в планах – спорудження недільної школи, готелю.

Храм носитиме назву «Сурб Саргіс», на честь молодого полководця Саргіса, який прийняв мученицьку смерть за Христову віру у 363-му році. Споруджуватимуть його, як зазначає Ншан Антонян, за кошти громади та меценатів, зокрема, допомагати готова «Спілка вірмен України».

Вірменська громада Луцька має свою історію. У XV столітті вона була досить численною і в 1427-му році звела церкву на честь Святого Стефана. У другій половині XV століття багато вірмен переселились із Луцька до Львова, а з XVIII життя вірменської громади в Луцьку остаточно занепадає. У 1820-му році приміщення храму віддають під військовий склад, який згорів під час великої міської пожежі 1845 року. Храм простояв руїною до 1950-го року: тоді його реставрували, проте пристосували під житлові приміщення. Досі церква Святого Стефана використовується як житловий будинок. На початку 2000-х до колишнього храму прибудували двоповерхову споруду, що значно погіршило його загальний вигляд.

Нині вірменська громада на свій колишній храм не претендує. За словами Н.Антоняна, це надто дорого і складно. «Це багатоквартирний будинок, тобто треба розселити людей, купити їм житло. а також перебудувати приміщення назад». Тому простіше і дешевше збудувати новий храм.

До слова, невеличка вулиця у старій частині Луцька, де і розташований колишній храм, історично мала назву Вірменської. Незважаючи на звернення вірменської громади до міської влади повернути їй цю назву, 2007-го вулицю назвали на честь фундаторки Луцького Хресто-Воздвиженського братства Гальшки Гулевичівни.