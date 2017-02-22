УПЦ КП передали у користування відомий храм Сіверщини

Вознесенська церква, пам'ятка архітектури ХІХ століття в Козельці, що на Чернігівщині, віднині належить Українській Православній Церкві Київського Патріархату.

Більшістю голосів депутати Чернігівської обласної ради передали цей храм у довгострокове безоплатне користування громаді УПЦ КП. Про це на своїй Фейсбук-сторінці написав архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря).

«Зняти з розгляду і заблокувати це питання намагався депутат від "Нашого Краю" Артур Зінов'єв. Одначе адепт московської патріархії залишився без підтримки, навіть своїх колег по фракції. Він був одним єдиним обласним депутатом в залі, які голосували проти передачі. Віднині, козацьке містечко Козелець має власний молитовний храм. Поки що один на ввесь районний центр!», - повідомив єрарх.

За словами архиєпископа УПЦ КП, за передачу Вознесенської церкви УПЦ КП виступили широкі кола патріотичної громадськості.

«Влітку минулого року там було здійснено перше за багато десятиліть Богослужіння. Адепти московської патріархії традиційно провокували прихожан, націоналістів та учасників бойових дій так званої "хресною ходою". Зрештою, все закінчилося так, як і мало закінчитися в державі, що зветься Україною. До цього часу там знаходився музей історії ткацтва», - зазначив владика Євстратій (Зоря).

Довідка: Вознесенська церква побудована у стилі українського бароко із ознаками архітектурного історизму. Вона розташована на головній площі міста.

Велику частину мурованих храмів в ті часи будували в псевдоросійскому стилі, на це був спеціальний царський припис. Вознесенська церква є однією із небагатьох , при спорудженні якої використовували мотиви української архітектури. В цьому є її унікальність. Архітектурний вигляд церкви стриманий, навіть можна сказати суворий. Чотири верхи церкви, більше нагадують оборонні вежі, ніж декоративну прикрасу. Вікна цієї церкви, так само як і у давньоруських храмах, мають трохи витягнуту форму й схожі на бійниці. Не вирізняється великою пишнотою й інтер'єр храму.