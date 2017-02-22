- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
УПЦ КП передали у користування відомий храм Сіверщини
23 лютого 2017, 16:35 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
Вознесенська церква, пам'ятка архітектури ХІХ століття в Козельці, що на Чернігівщині, віднині належить Українській Православній Церкві Київського Патріархату.
Більшістю голосів депутати Чернігівської обласної ради передали цей храм у довгострокове безоплатне користування громаді УПЦ КП. Про це на своїй Фейсбук-сторінці написав архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря).
«Зняти з розгляду і заблокувати це питання намагався депутат від "Нашого Краю" Артур Зінов'єв. Одначе адепт московської патріархії залишився без підтримки, навіть своїх колег по фракції. Він був одним єдиним обласним депутатом в залі, які голосували проти передачі. Віднині, козацьке містечко Козелець має власний молитовний храм. Поки що один на ввесь районний центр!», - повідомив єрарх.
За словами архиєпископа УПЦ КП, за передачу Вознесенської церкви УПЦ КП виступили широкі кола патріотичної громадськості.
«Влітку минулого року там було здійснено перше за багато десятиліть Богослужіння. Адепти московської патріархії традиційно провокували прихожан, націоналістів та учасників бойових дій так званої "хресною ходою". Зрештою, все закінчилося так, як і мало закінчитися в державі, що зветься Україною. До цього часу там знаходився музей історії ткацтва», - зазначив владика Євстратій (Зоря).
Довідка: Вознесенська церква побудована у стилі українського бароко із ознаками архітектурного історизму. Вона розташована на головній площі міста.
Велику частину мурованих храмів в ті часи будували в псевдоросійскому стилі, на це був спеціальний царський припис. Вознесенська церква є однією із небагатьох , при спорудженні якої використовували мотиви української архітектури. В цьому є її унікальність. Архітектурний вигляд церкви стриманий, навіть можна сказати суворий. Чотири верхи церкви, більше нагадують оборонні вежі, ніж декоративну прикрасу. Вікна цієї церкви, так само як і у давньоруських храмах, мають трохи витягнуту форму й схожі на бійниці. Не вирізняється великою пишнотою й інтер'єр храму.
Рейтинг
2
1
Останні новини
У православних і греко-католиків 27 лютого розпочинається Великий піст | 24 лютого 2017, 13:00 | Релігійні свята і традиції
Священики та семінаристи УГКЦ змагалися у гігант-слаломі | 24 лютого 2017, 12:56 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя
В УПЦ (МП) звинувачують Мінкульт у «затягуванні в суді процесу оскарження нереєстрації статутів УПЦ» | 24 лютого 2017, 10:48 | Державно-конфесійні стосунки
Згадали: Суд дозволив УПЦ (МП) провести Всеукраїнську ходу, яка відбулася ще у 2016 році | 24 лютого 2017, 10:16 | УПЦ (МП)
В Ізраїлі під час реставрації синагоги знайдено 1800-річний камінь з написами на івриті | 24 лютого 2017, 09:53 | Світові
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
7 лютого 2017, 09:33 | Протести і конфлікти | 9 лютого 2017, 08:21
У Дніпрі суд розглядає повернення органного залу з власності УПЦ (МП)
Останні коментарі
Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.
http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/