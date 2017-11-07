У Ватикані з 2018 року заборонять продаж цигарок релігійним службовцям

10 листопада 2017, 08:11 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Римський Франциск ухвалив рішення заборонити у Ватикані продаж цигарок релігійним службовцям і дипломатам.

Про це повідомив глава прес-служби Святого престолу Грег Берк, передає Громадське з посиланням на Associated Press.

«Причина дуже проста. Святий престол не може підтримувати те, що явно шкодить здоров’ю людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, куріння щороку є причиною смерті понад 7 мільйонів людей по всьому світу», — зазначив Берк.

Він зазначив, що співробітники Ватикану і дипломати можуть купувати цигарки за зниженими цінами.

За даними видання, продаж цигарок приносить Ватикану близько 10 мільйонів євро на рік. Це друге джерело доходів після безмитної торгівлі паливом.

 

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теги до статті:Ватикан,Релігія і суспільство,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:57

      Як видається, по своїм суті й змісту - ДАРЕМНО-ПУСТОПОРОЖНЯ ця "високоповажна" тусовка! Бо, як відомо, свого часу релігія ісламу зародилася в арабському етносередовищі. Тобто в спільноті

    • Василий Петров | 10 листопада 2017, 11:42

      Кто же на самом деле подсунул Украине такую свинью как идея героизации ОУН(УПА) как патриотов и борцов за Украину, на самом деле, пособников нацистов, карателей и палачей???? Это было сделано другом

    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:34

      https://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/2014-28-lipnja-volodimira-velikogo-rivnoapostolnogo-knjazja-kiyivskogo.html

    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 10:27

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    • velovs@ukr.net | 9 листопада 2017, 21:12

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