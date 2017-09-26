Ізраїльтянин припинив матч проти кращого тенісиста України з релігійних причин

1 жовтня 2017, 10:57 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ізраїльтянин Дуді Села не дограв матч проти першої ракетки України Олександра Долгополова з релігійних причин.

Справа в тому, що змагання припадало на юдейське свято Йом-Кіпур, і гравець не міг грати, починаючи з певного часу, повідомляє Новоє время.

Села почав матч проти Долгополова, але відмовився продовжувати в третьому сеті за рахунку 3:6, 6:4, 0:1.

Ізраїльтянин просив організаторів турніру поставити його матч раніше за часом, але його пара з Долгополовим виступила другими на корті, тому Села не встиг дограти матч до початку свята, під час якого заборонена будь-яка робота.

 

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теги до статті:Йом Кіпур,Релігія і спорт
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