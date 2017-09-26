- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Стрийська єпархія перемогла на другому турнірі з мініфутболу серед священнослужителів УГКЦ
29 вересня 2017, 10:36 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | | 0 | | Код для блогу | |
Міжєпархіальний турнір з мініфутболу між священиками та дияконами УГКЦ, присвячений блаженному мученику отцю Омеляну Ковчу, відбувся 28 вересня в Івано-Франківську. Минулого року вперше турнір, але з великого футболу, провели у Винниках під Львовом.
До Івано-Франківська приїхало сім команд – зі Стрия, Львова, Тернополя, Луцька, Коломиї, Дрогобича та команда господарів, — розповідає власкор РІСУ Наталя Палій.
Команди жеребкуванням були поділені на дві групи. У кожній групі була команда, яка зайняла, відповідно, перше і друге місце на минулорічних змаганнях. Далі відбулися відбіркові матчі — півфінал та фінал.
«Маємо на меті вчергове зустрітися у такому своєму священничому братерстві і через спорт показати християнське свідчення здорового способу життя, перш за все, для наших вірних, — розповідає очільник відділу душпастирства спорту УГКЦ отець Олег Кобель. – Адже священик теж може віднайти час на спорт і заохотити до цього паству. Знаємо, у здоровому тілі – здоровий дух. Через спорт ми теж намагаємося привести людей до Бога. В цьому мета турніру».
В результаті була непроста боротьби, всі команди показали достатньо високий рівень володіння м’ячем. На жаль, деяким гравцям не вдалося уникнути травм.
Третє місце у міжєпархіальному турнірі з мініфутболу виборола команда зі Львова, друге – з Івано-Франківська. Переможцями стали представники духовенства зі Стрийської єпархії УГКЦ.
«Звичайно, суперники були достатньо високого рівня, — ділиться тренер переможців отець Олег Кобель. – Але вважаю, що переможці турніру показали достатньо змістовний футбол, тому заслужено перемогли у фіналі з рахунком 1:0 своїх суперників. Матч був такий «валідольний» — дуже непростий. До останньої хвилини його результат годі було передбачити. Ми гарно відіграли свою гру без замін у складі команди. До слова, минулого року якраз у команди Івано-Франківської архиєпархії, ми програли і вибороли друге місце. А цьогоріч взяли реванш. Звичайно – задоволені».
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Екзарху Харківському УГКЦ сьогодні - 50 | 29 вересня 2017, 12:36 | УГКЦ |
Закон про освіту запровадив новації у сфері релігійної освіти | 29 вересня 2017, 11:23 | Законодавство |
У Польщі відмовляються приймати мігрантів-мусульман | 29 вересня 2017, 10:55 | Світові |
Єпископа Яна Пурвінського нагородили відзнакою "За заслуги перед містом" | 29 вересня 2017, 10:47 | Державно-конфесійні стосунки |
Сьогодні ми згадуємо у молитвах невинних жертв, — Президент до українців у зв’язку з 76-ми роковинами трагедії Бабиного Яру | 29 вересня 2017, 10:40 | Національно-релігійні питання |
Останні коментарі
- 29 вересня 2017, 12:50
))) забагато забобонів)))) подивіться фільм "Тіні забутих предків", старий гуцул красиво сказав, що "щєзник" серед людей і чітко показав де його шукати. Ви кожну купюру |
- 29 вересня 2017, 12:33
netoy_gaidamak яке щастя, що у нас є свобода думки і свобода слова, що є РІЗНІ погляди і оцінки. Ви скільки завгодно можете звинувачувати цих людей в суб,єктивізмі, до речі, і ви тим самим |
- 28 вересня 2017, 23:12
А три шістки в біометриці є? Щось ті дві українські церкви спокійно до чіпів відносяться. Невже вони своїми вірними не переймаються. Може вони неспосібні розрізнити знаки часу. |
- 28 вересня 2017, 19:36
И если учесть, что для того, чтобы выяснить объективность обстоятельств приведших ко греху требуется время, можно точно сказать реальная исповедь может состоять из 1-2х максимум 3-х грехов, |
- 28 вересня 2017, 15:05
Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения |
Популярні статті місяця
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 28 вересня 2017, 19:36
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 26 вересня 2017, 13:13
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
Коментарі