Стрийська єпархія перемогла на другому турнірі з мініфутболу серед священнослужителів УГКЦ

29 вересня 2017, 10:36 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Міжєпархіальний турнір з мініфутболу між священиками та дияконами УГКЦ, присвячений блаженному мученику отцю Омеляну Ковчу, відбувся 28 вересня в Івано-Франківську. Минулого року вперше турнір, але з великого футболу, провели у Винниках під Львовом.

До Івано-Франківська приїхало сім команд – зі Стрия, Львова, Тернополя, Луцька, Коломиї, Дрогобича та команда господарів, — розповідає власкор РІСУ Наталя Палій.

Міжєпархіальний турнір з мініфутболу між священиками та дияконами УГКЦ

Команди жеребкуванням були поділені на дві групи. У кожній групі була команда, яка зайняла, відповідно, перше і друге місце на минулорічних змаганнях. Далі відбулися відбіркові матчі — півфінал та фінал.

«Маємо на меті вчергове зустрітися у такому своєму священничому братерстві і через спорт показати християнське свідчення здорового способу життя, перш за все, для наших вірних, — розповідає очільник відділу душпастирства спорту УГКЦ отець Олег Кобель. – Адже священик теж може віднайти час на спорт і заохотити до цього паству. Знаємо, у здоровому тілі – здоровий дух. Через спорт ми теж намагаємося привести людей до Бога. В цьому мета турніру».

В результаті була непроста боротьби, всі команди показали достатньо високий рівень володіння м’ячем. На жаль, деяким гравцям не вдалося уникнути травм.

Третє місце у міжєпархіальному турнірі з мініфутболу виборола команда зі Львова, друге – з Івано-Франківська. Переможцями стали представники духовенства зі Стрийської єпархії УГКЦ.

Міжєпархіальний турнір з мініфутболу між священиками та дияконами УГКЦ

«Звичайно, суперники були достатньо високого рівня, — ділиться тренер переможців отець Олег Кобель. – Але вважаю, що переможці турніру показали достатньо змістовний футбол, тому заслужено перемогли у фіналі з рахунком 1:0 своїх суперників. Матч був такий «валідольний» — дуже непростий. До останньої хвилини його результат годі було передбачити. Ми гарно відіграли свою гру без замін у складі команди. До слова, минулого року якраз у команди Івано-Франківської архиєпархії, ми програли і вибороли друге місце. А цьогоріч взяли реванш. Звичайно – задоволені».

Моменти матчів

Моменти матчів

Моменти матчів

Моменти матчів

Моменти матчів

Кубок переможцям!

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теги до статті:Олег Кобель,Турнір з футболу УГКЦ,Церква і спорт
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    • Ivan Filipovych | 29 вересня 2017, 12:50

      ))) забагато забобонів)))) подивіться фільм "Тіні забутих предків", старий гуцул красиво сказав, що "щєзник" серед людей і чітко показав де його шукати. Ви кожну купюру

    • lfilip56@gmail.com | 29 вересня 2017, 12:33

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    • Учкудук | 28 вересня 2017, 23:12

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    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 19:36

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    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 15:05

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