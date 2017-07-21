Тренер збірної України перед матчами з Туреччиною та Ісландією поїхав молитися в монастир

24 липня 2017, 15:11 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | 0 |   | Код для блогу |  | 

Тренер збірної України Рауль Ріанчо буде просити святої допомоги для збірної України у відборі до ЧС-2018 в монастирі.

Про це іспанець написав на своїй сторінці в соціальній мережі, повідомляє Чемпіон.

"Прибуття в монастир Санто-Торібіо-де-Льебана. Я проситиму святу допомогу, щоб знайти мир, і збірна України зіграла на чемпіонаті світу", - написав фахівець, який в ці дні бере участь в популярному велопробігу.

Монастир францисканців Санто-Торібіо-де-Льебана знаходиться на півночі Іспанії в провінції Кантабрія (столиця - Сантандер). У ньому зберігається найбільша частина Святого хреста, на якому був розіп`ятий Ісус Христос.

Цей монастир є одним із відомих центрів паломництва.

 

 

Система Orphus
теги до статті:Церква і спорт
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 24 липня 2017, 10:04

      Якщо Оленка ще раз "піде до вікіпедії", то напевне знайде купу інформації, що під час ІІ Світової війни на боці Гітлера у складі "Русской Освободительной Армии" та інших арміях

    • Andriy Burdyk | 23 липня 2017, 17:07

      А де Ви там бачите "військову боротьбу за владу між громадянами одного суспільства чи країни"? Прийшли окупанти, знайшлося купа зрадників, руками яких окупанти воюють. Чи Ви свято вірите у

    • Andriy Burdyk | 23 липня 2017, 13:10

      А хто підкаже, митрополиту Онуфрію було надіслано офіційне запрошення на святкування як предстоятелю Церкви чи він поїхав як архієрей московського патріархату?

    • Andriy Burdyk | 23 липня 2017, 12:58

      «За доблесну працю» на чию користь?

    • Andriy Burdyk | 23 липня 2017, 12:23

      Українського патріархату??? А де Ваш український патріарх?

    Популярні статті місяця