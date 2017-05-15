- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Настоятель Унівської лаври готується до Кубка світу із паверліфтингу
18 травня 2017, 15:14 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | 0 | | Код для блогу | |
Троє львівських богатирів готуються до Кубка світу із паверліфтингу, який цими вихідними прийматиме Київ. Серед них – настоятель Унівської лаври УГКЦ Макарій Дутка. Про це повідомляє Захід.нет.
Коли Макарій Дутка переступає поріг спортзалу, змінює рясу духівника на форму для тренувань. У дитинстві він займався спортом. Потім була двадцятирічна перерва, аж доки у монастирі не натрапив на штангу. Спершу вправлявся самотужки. Тепер це робить під наглядом професійного коуча – Павла Зінька.
На Кубку світу прагне здобути звання майстра спорту України. Для цього йому треба буде підняти лежачи 130 кілограмів. Хоча на тренуваннях йому підкорюється і більша вага.
«У спортзалі пробував піднімати 140-155 кг. Хоча тренер каже, що це ще не чистий жим. Але вже над собою піднімав 155 кг. А коли одягаю ще спеціальний костюм, який називається слінгшот, то пробую жати 190 кг», ― розповідає ієромонах.
Перед важливими змаганнями він навіть взяв благословення у Блаженнішого Святослава Шевчука. Макарій Дутка зазначає: «Коли почав займатися спортом ще 4 роки тому в монастирі, якось ніби відкрилося мені друге дихання. Я сказав би, що моє духовне життя якось ще більше пожвавилося. Нова серія в мене в житті відкрилася».
Рейтинг
0
0
Останні новини
Парламент не розглянув церковні законопроекти | 18 травня 2017, 19:11 | Законодавство
Порошенко: Я впевнений у деокупації Криму – країну-злодія примусять повернути вкрадене | 18 травня 2017, 18:55 | Національно-релігійні питання
УПЦ (МП) нарахувала 10 тисяч своїх вірян під парламентом, журналісти — 1-3 тисячі | 18 травня 2017, 18:42 | Протести і конфлікти
Настоятель Унівської лаври готується до Кубка світу із паверліфтингу | 18 травня 2017, 15:14 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя
Чергова громада на Тернопільщині покинула УПЦ (МП) | 18 травня 2017, 13:48 | Міжцерковні стосунки
Останні коментарі
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".
КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими
Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи
Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому