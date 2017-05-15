Настоятель Унівської лаври готується до Кубка світу із паверліфтингу

Троє львівських богатирів готуються до Кубка світу із паверліфтингу, який цими вихідними прийматиме Київ. Серед них – настоятель Унівської лаври УГКЦ Макарій Дутка. Про це повідомляє Захід.нет.

Коли Макарій Дутка переступає поріг спортзалу, змінює рясу духівника на форму для тренувань. У дитинстві він займався спортом. Потім була двадцятирічна перерва, аж доки у монастирі не натрапив на штангу. Спершу вправлявся самотужки. Тепер це робить під наглядом професійного коуча – Павла Зінька.

На Кубку світу прагне здобути звання майстра спорту України. Для цього йому треба буде підняти лежачи 130 кілограмів. Хоча на тренуваннях йому підкорюється і більша вага.

«У спортзалі пробував піднімати 140-155 кг. Хоча тренер каже, що це ще не чистий жим. Але вже над собою піднімав 155 кг. А коли одягаю ще спеціальний костюм, який називається слінгшот, то пробую жати 190 кг», ― розповідає ієромонах.

Перед важливими змаганнями він навіть взяв благословення у Блаженнішого Святослава Шевчука. Макарій Дутка зазначає: «Коли почав займатися спортом ще 4 роки тому в монастирі, якось ніби відкрилося мені друге дихання. Я сказав би, що моє духовне життя якось ще більше пожвавилося. Нова серія в мене в житті відкрилася».