Священик УГКЦ запустив спортивний флешмоб для популяризації здорового спосібу життя

Священик УГКЦ Іван Данчевський започаткував спортивний флешмоб у Facebook. Він виклав у мережу відео свого тренування у спортзалі та закликав інших священиків та вірян займатись спортом та популяризувати здоровий спосіб життя.

«Прийшла весна, багато молоді і не тільки вирушають на пікніки, а як же спорт. Я б хотів заохотити всіх нас дбати за фізичне здоров’я, тому пропоную флешмоб, де отці на власному прикладі продемонструють, як вони займаються спортом», – написав Іван Данчевський на своїй сторінці у Facebook.

Він закликав двох священиків та одного вірянина підтримати його флешмоб та також опублікувати відео або фото зі своїх спортивних занять у Facebook.

Як повідомляє Захід.нет, керівник відділу душпастирства УГКЦ отець Олег Кобель відреагував на заклик та опублікував відео свого спортивного заняття. Священик також написав: «Прийняв естафету від о. Івана Данчевського. Передаю двом священикам і мирянину. Ціль флешмобу – популяризація спорту. Ті, хто отримав виклик, роблять своє відео і передають двом священикам і мирянину або навпаки».

Іван Данчевський є випускником Львівської духовної семінарії УГКЦ та Українського католицького університету. Також він навчався на богословському факультеті Папського інституту духовності «Терезіанум» у Римі.

Був префектом Київської Трьохсвятительської духовної семінарії, а тепер є пресвітером єпархії Володимира Великого у Франції для греко-католиків країн Бенілюксу, Швейцарії та Франції.