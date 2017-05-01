- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Український єзуїт зайняв друге місце в чемпіонаті США з дзюдо
2 травня 2017, 09:43 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | 0 | | Код для блогу | |
Диякон Віталій Осмоловський ТІ, з Житомира, котрий зараз перебуває на навчанні у Берклі (Каліфорнія, США), зайняв друге місце у чемпіонаті США з дзюдо (2017 USA Judo Senior National Championships). Про це повідомляє сайт Єзуїти в Україні.
Змагання проводились у категорії спортсменів з чорним поясом (Master Black Belt Division) у місті Солт-Лейк-Сіті, у штаті Юта. Виграючи фінальний двобій, Віталій пропустив один захват, і таким чином зайняв друге місце.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Католики Росії піддали критиці заборону Свідків Єгови | 2 травня 2017, 13:41 | Державно-конфесійні стосунки
На Закарпатті духовенство УПЦ (МП) відкрило сервіс з онлайн-молитви | 2 травня 2017, 10:21 | Релігія і суспільство
Російським бібліотекарям заборонять дискутувати на релігійні теми у Інтернеті | 2 травня 2017, 10:17 | Релігія і політика
Український єзуїт зайняв друге місце в чемпіонаті США з дзюдо | 2 травня 2017, 09:43 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя
Патріарх Філарет нагородив військових медиків | 2 травня 2017, 09:37 | Віра і зброя
Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,