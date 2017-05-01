Український єзуїт зайняв друге місце в чемпіонаті США з дзюдо

2 травня 2017, 09:43 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | 0 |   | Код для блогу |  | 

Диякон Віталій Осмоловський ТІ, з Житомира, котрий зараз перебуває на навчанні у Берклі (Каліфорнія, США), зайняв друге місце у чемпіонаті США з дзюдо (2017 USA Judo Senior National Championships). Про це повідомляє сайт Єзуїти в Україні.

Змагання проводились у категорії спортсменів з чорним поясом (Master Black Belt Division) у місті Солт-Лейк-Сіті, у штаті Юта. Виграючи фінальний двобій, Віталій пропустив один захват, і таким чином зайняв друге місце.

 

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теги до статті:Єзуїти в Україні,Церква і спорт
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