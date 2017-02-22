Священики та семінаристи УГКЦ змагалися у гігант-слаломі

На гірськолижному курорті «Буковель» 23 лютого відбулися лижні змагання з гігант-слалому для священиків і студентів навчальних закладів УГКЦ. Захід проходив з нагоди 150-ліття з дня народження бл. свщмч. Григорія Хомишина та 100-ліття з дня народження владики Софрона Дмитерка.

Учасниками турніру стали близько сотні священиків та семінаристів з Івано-Франківської, Тернопільсько-Зборівської архиєпархій, Коломийсько-Чернівецької, Самбірсько-Дрогобицької та Сокальсько-Жовківської єпархій.

Перед самими змаганнями в парафіяльному храмі с. Поляниця владика Йосафат Мощич, у співлужінні Михаїла Колтуна, єпископа Сокальсько-Жовківського та духовенства, очолив Архієрейську Божественну Літургію.

Як повідомляє сайт Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ, змагання проходили у двох категоріях: «Священики і семінаристи після 30 років» і «Священики і семінаристи до 30 років». Після двох спусків гігант-слаломом з гори судді визначили переможців. Ними стали:

Категорія «Священики і семінаристи після 30 років»:

І місце – о. Віталій ТОКАР (Івано-Франківська архиєпархія)

ІІ місце – о. Тарас Шпег (Самбірсько-Дрогобицька єпархія)

ІІІ місце – о. Олексій ДАНИЛЮК (Івано-Франківська архиєпархія)

Категорія «Священики і семінаристи до 30 років»:

І місце – Микола СКІРЧУК (Коломийсько-Чернівецька єпархія)

ІІ місце – Василь ЩЕРБАНЮК (Коломийсько-Чернівецька єпархія)

ІІІ місце – о. Ігор САЧКОВ (Івано-Франківська архиєпархія)

Нагородили переможців ювілейними медалями та почесними Митрополичими грамотами.