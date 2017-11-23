Українську молодь релігія цікавить більше, ніж політика, - опитування

24 листопада 2017, 10:34 | Соцопитування | 0 |   | Код для блогу |  | 

Лише 10% української молоді цікавиться політикою та обізнані в політичній ситуації в Україні. Водночас половина молоді регулярно молиться і бажає одружитися в 25 років. Про це свідчать дані з опитування центру “Нова Європа” та Фондом імені Фрідріха Еберта спільно з соціологічною компанією GfK Ukraine, повідомляє Український інтерес.

“Опитування створене за методологією дослідження “Shell Youth Study”, яка актуальна для Німеччини з 1953-го року. Тож вікова вибірка респондентів становить 14-29 років, а не 14-35 років, як визначає молодь законодавство України”, – зазначають укладачі опитування.

Як повідомляють у центрі “Нова Європа”, вибірка 14-29 років особлива ще й тим, що до цієї вікової групи належить п’ята частина українського населення. Це майже 8 мільйонів людей. Також вона охоплює кілька ключових поколінь.

Так, відповідно до опитування, 60% опитаних підтримують вступ України в ЄС і 61% опитаних вважає, що саме Росія несе відповідальність за розпалення військового конфлікту на сході України. Стільки ж молодих українців пишаються своїм громадянством.

Цікаво, що 33% молодих українців вважають, що рівень освіти та навчальних закладів в Україні не відповідає реальним потребам сучасного ринку праці. Водночас кожен п’ятий з опитаних не читає книжок.

 

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теги до статті:Соцопитування
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