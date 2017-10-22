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Найбільше українці довіряють волонтерам, Церкві та військовим
24 жовтня 2017, 10:52 | Соцопитування | 0 | | Код для блогу | |
Президентові України Петру Порошенку довіряють 24,8% опитаних громадян України, Кабінету Міністрів - 19,8%, найбільшу довіру громадян мають волонтерські організації (66,7%), Церква (64,4) та Збройні сили України (57,3%), свідчать дані дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, передає Interfax-Україна.
Так, згідно з результатами дослідження, главі Української держави довіряють 24,8% опитаних і не довіряють - 68,2%, уряду - 19,8% і 73,1% відповідно, Національному банку - 15,3% і 75,2% відповідно, Верховній Раді довіряють 13,8% респондентів і не довіряють 80,7%.
Довіру до державного апарату (чиновників) висловили 11,2% опитаних, а не довіряють чиновникам 80,7%.
Водночас дії президента України повністю підтримують 6,7% опитаних, підтримують окремі дії - 35,2%, не підтримують - 50,4%.
Дії уряду повністю підтримують 3,2%, частково підтримують 33,8% і не підтримують 54,0% респондентів. Дії особисто прем'єр-міністра Володимира Гройсмана - 6,0%, 33,8% та 50,8% відповідно.
Діяльність Верховної Ради України повністю підтримують 2,9%, підтримують окремі дії 27,9% і не підтримують 61,6%. Дії голови Верховної Ради Андрія Парубія - відповідно 3,8%, 25,5%, 59,1%.
Дії Національного банку України повністю підтримують 3,2%, частково - 17,1% і не підтримують 63,5% опитаних.
Серед інститутів держави і суспільства найбільшу довіру громадян мають волонтерські організації (їм довіряють 66,7% опитаних), церква (64,4%), Збройні сили України (57,3%), добровольчі батальйони (53,9%), Національна гвардія України (52,6%), Державна служба з надзвичайних ситуацій (50,5%), громадські організації (48,0%), Державна прикордонна служба (46,4%), українські ЗМІ (48,3%). За інформацією Центру Разумкова, кількість респондентів, які довіряють цим інститутам, на статистично значимому рівні перевищує кількість тих, хто їм не довіряє.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 жовтня 2017 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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