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Німці не хочуть на законодавчому рівні запроваджувати мусульманські свята, - опитування
19 жовтня 2017, 10:28 | Соцопитування | 0 | | Код для блогу | |
Більшість німців (70,1%) висловилися проти пропозиції міністра внутрішніх справ Німеччини Томаса де Мезьєра на законодавчому рівні ввести мусульманські свята в окремих регіонах країни. Про це повідомляє УНІАН.
За даними опитування, з десяти німців кожен сьомий не хотів би введення мусульманських свят, на підтримку такого законодавчого заходу виступили лише 7,8%.
Опитування на замовлення таблоїду Bild проводилося з 13 по 16 жовтня, у ньому взяли участь 2011 осіб. Раніше міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр заявив про готовність обговорити запровадження мусульманських свят в окремих регіонах країни, за що піддався жорсткій критиці з боку власної партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
Підтримав позицію Томаса де Мезьєра Центрального комітет німецьких католиків (Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ZdK).
"У мультирелігійному суспільстві в регіонах з високим числом благочестивих мусульман можна додати мусульманські свята, не змінюючи християнської традиції нашої країни", - заявив президент ZdK Томас Штернберг.
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