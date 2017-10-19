Німці не хочуть на законодавчому рівні запроваджувати мусульманські свята, - опитування

Більшість німців (70,1%) висловилися проти пропозиції міністра внутрішніх справ Німеччини Томаса де Мезьєра на законодавчому рівні ввести мусульманські свята в окремих регіонах країни. Про це повідомляє УНІАН.

За даними опитування, з десяти німців кожен сьомий не хотів би введення мусульманських свят, на підтримку такого законодавчого заходу виступили лише 7,8%.

Опитування на замовлення таблоїду Bild проводилося з 13 по 16 жовтня, у ньому взяли участь 2011 осіб. Раніше міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр заявив про готовність обговорити запровадження мусульманських свят в окремих регіонах країни, за що піддався жорсткій критиці з боку власної партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Підтримав позицію Томаса де Мезьєра Центрального комітет німецьких католиків (Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ZdK).

"У мультирелігійному суспільстві в регіонах з високим числом благочестивих мусульман можна додати мусульманські свята, не змінюючи християнської традиції нашої країни", - заявив президент ZdK Томас Штернберг.