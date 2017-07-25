Найбільше прихильників Єдиної Помісної Церкви – серед вірян УГКЦ, - опитування

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у липні 2017 року, 37% опитаних підтримують створення Єдиної Помісної Церкви в Україні. 18% - проти цієї ініціативи, 23% заявили, що їм або байдуже це питання, або взагалі не визначилися з відповіддю.

• У порівнянні з 2014 роком практично не змінилася кількість тих, хто виступає за об'єднання Церков, в той же час в півтора рази зменшилася кількість противників цієї ідеї. Разом з тим, зросла кількість тих, хто не має чіткої позиції в цьому питанні.

• Найбільшу підтримку ідея створення Єдиної Помісної Церкви має в середовищі представників Української Греко-Католицької Церкви (66%) і Української Православної Церкви Київського Патріархату (61%). Зате серед вірян Української Православної Церкви (МП) більше противників цієї ідеї (42%) ніж прихильників (23%). У той же час 36% представників УПЦ (МП) або байдужі до цього питання, або ж вони не мають на нього відповіді. Серед інших категорій віруючих переважають ті, хто не має чіткої позиції щодо такої ініціативи.

• Об'єднання Церков має найбільшу підтримку на Заході (61%). У Центрі цю ідею підтримують 40%, не підтримують 17%, 43% не мають позиції. На Півдні за створення Єдиної Церкви 24%, проти - 25%, інші - або байдужі (33%) або ж вагаються з відповіддю (19%). На Сході ця ідея користується підтримкою у 11% опитаних, проти неї 20%. 40% не змогли дати відповідь, 29% - висловили байдужість.

• Ідею об'єднання Церков більш схильні підтримувати старші респонденти, жінки, ті, у кого вища освіта і більш забезпечені.

• Дві третини тих, хто підтримує ідею об'єднання, висловилися за створення Єдиної Помісної Церкви на базі УПЦ КП, 16% - за об'єднання на базі УГКЦ, 7% - УПЦ (МП).

• Переважна більшість вірян УПЦ КП і УГКЦ бачать об'єднання на основі своїх Церков. Зате в середовищі представників УПЦ (МП) лише трохи більше половини за об'єднання навколо УПЦ (МП), а чверть - за об'єднання на базі УПЦ КП. Серед віруючих, що не віднесли себе до жодної з конфесій, дві третини за об'єднання на базі УПЦ КП.

• У порівнянні з 2014 роком практично не збільшилася кількість вірян УПЦ КП і УГКЦ. Зате прихильників УПЦ (МП) зменшилася (з 22% до 17%). Разом з тим, зросла кількість тих, хто вважає себе віруючим, але не відносить до жодної з конфесій (з 24% до 31%).

• Найбільше представників УПЦ КП на Заході, в Центрі та на Півдні країни, найменше - на Сході. Основний базис УГКЦ - на Заході, УПЦ (МП) - на Сході.