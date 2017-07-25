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Майже 80% росіян підтримують ліквідацію "Свідків Єгови" - опитування
25 липня 2017, 13:23 | Соцопитування | 0 | | Код для блогу | |
Більшість росіян мало знають про релігійну організацію "Свідків Єгови", але підтримують заборону на її діяльність, повідомили "Інтерфаксу" в "Левада-Центрі".
Так, 49% росіян вважають "Свідків Єгови" християнської сектою, 15% називають їх окремою релігійною конфесією і 5% вважають, що це вчення - відгалуження від протестантизму.
Нічого не чув про цю організацію кожен п'ятий (20%) учасник опитування, проведеного 23-26 червня серед 1600 чоловік в 137 населених пунктах РФ.
Про заборону діяльності на території РФ "Свідків Єгови" знають 13% росіян, 34% щось чули, але не знають деталей, а 50% нічого не знають про це.
Тим часом більшість росіян (79%) схвалюють заборону діяльності цієї релігійної організації. Кожен сьомий (12%) не підтримує таке рішення суду, кожен десятий (9%) важко відповісти.
Верховний суд Росії 20 квітня за позовом Мін'юсту РФ визнав російських "Свідків Єгови" екстремістською організацією і заборонив її діяльність на території РФ.
Згідно з постановою, яка підлягає негайному виконанню з моменту проголошення, ліквідовані головна організація "Управлінський центр" Свідків Єгови "в Росії", а також 395 регіональних відділень. Майно організації, згідно з рішенням суду, війдійшло в дохід держави.
Організація звернулися з апеляційною скаргою до Верховного суду РФ, а також до Європейського суду з прав людини.
17 липня Верховний суд РФ визнав законним рішення про визнання російських "Свідків Єгови" екстремістською організацією, заборону їх діяльності та ліквідації в РФ, залишивши апеляційну скаргу без задоволення.
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