Церква втрачає моральний авторитет – дослідження Центру Разумкова

У Києві 24 травня відбулася конференція Центру Разумкова (ЦР). Соціологічна служба презентувала нове дослідження релігійної ситуації в Україні, яке було проведено з 3 по 9 березня 2017 р.

Як повідомив заступник Директора Центру Разумкова Михайло Міщенко: «Церква знову ж таки перебуває лідером суспільної довіри». Відтак 63% опитаних довіряють Церкві, хоча це і дисонує з даними щодо морального авторитету Церкви. ЇЇ моральним авторитетом вважають тільки 42%, при майже 39% не згідних з такою тезою. Ставлення до поширених конфесій або позитивне, або байдуже, хоча значна частка (15-20%) засвідчила негативне ставлення до євангелічних і харизматичних Церков, ісламу та юдаїзму. Знизилась кількість опитаних, які вважають, що в Україні впав рівень свободи совісті. Тільки 15% вважають, що влада ставиться до всіх Церков однаково. В суспільстві спостерігається дедалі активніший запит на соціальне служіння Церкви.

Цікаво, що бачать в Церкві моральний авторитет абсолютна більшість українців в західних регіонах країни (68,2%). При цьому ж більше половини мешканців Сходу (52,9%) і Півдня (54,4%) нашої держави не вважають церкву моральним авторитетом.

В коментарі щодо нових даних ректор Відкритого Православного Університету Георгій Коваленко висловлює занепокоєність новими цифрами. «Непокоїть ситуація, коли Церква втрачає моральний авторитет» – наголошує священик. Також цифри в дослідженні свідчать про те, що до православних відношення краще, ніж самі православні ставляться до інших віруючих. «Не може не хвилювати тенденція до збільшення негативного відношення до інших конфесій», – зазначає священик. Він також запропонував засіб подолання цього явища. Це, на думку о. Георгія, просвітництво та діалог з іншими конфесіями. Саме цим займається його ВПУ – постійним, відвертим та щирим спілкуванням з іншими. Коваленко вважає небезпечним синдромом наявність великої кількості людей з байдужим ставленням до інших. Він вважає, що більш ефективніше займатися активною просвітою, аніж апологетикою та міфологією.

Загалом було опитано 2016 українців. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Дослідження не проводилося в анексованій АР Крим, та окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

З повною версією можна ознайомитись на сайті Центру Разумкова.