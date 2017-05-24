Українці не хочуть, щоб можновладці публічно демонстрували свою релігійність

25 травня 2017, 10:20 | Соцопитування | 0 |   | Код для блогу |  | 

Суспільні оцінки публічної демонстрації можновладцями своєї релігійності стають дедалі більш негативними. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Якщо у 2010 році позитивне ставлення до такої демонстрації засвідчили 21% опитаних, у 2016 році – 16%, то у 2017 році – лише 13%.

Натомість, негативне ставлення зросло з 40% до 47%.

При цьому негативне ставлення відзначили половина або відносна більшість опитаних в усіх регіонах України: на Заході, в Центрі та Півдні – 45-47%, на Сході – 50%.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,Релігійність,Соцопитування,Центр Разумкова
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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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    Бо ще той день не настав.

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    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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