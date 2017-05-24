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Українці не хочуть, щоб можновладці публічно демонстрували свою релігійність
25 травня 2017, 10:20 | Соцопитування | 0 | | Код для блогу | |
Суспільні оцінки публічної демонстрації можновладцями своєї релігійності стають дедалі більш негативними. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Якщо у 2010 році позитивне ставлення до такої демонстрації засвідчили 21% опитаних, у 2016 році – 16%, то у 2017 році – лише 13%.
Натомість, негативне ставлення зросло з 40% до 47%.
При цьому негативне ставлення відзначили половина або відносна більшість опитаних в усіх регіонах України: на Заході, в Центрі та Півдні – 45-47%, на Сході – 50%.
Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе