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Українці люблять Папу, лідер антипатій – Московський Патріарх Кирил
25 травня 2017, 09:56 | Соцопитування | 0 | | Код для блогу | |
Серед церковних єрархів найвищою довірою українців користуються Папа Римський і Патріарх Київський. Патріарха Московського Кирила (Гундяєва) не люблять.
Предстоятелю Української Православної Церкви Київського Патріархату Патріарху Філарету довіряють 35,9% українців, не довіряють – 15,9%, свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Митрополиту Онуфрію (УПЦ (МП)) довіряють 30,9%, не довіряють – 17,9%;
Главі Української Греко-Католицької Церкви Святославу довіряють 23,8%, не довіряють 12,2%;
Митрополиту Макарію (УАПЦ) довіряють 21,5%, не довіряють - 13,4% опитаних.
Лідером антипатій залишається Московський Патріарх Кирил (Гундяєв), якому довіряють 14,8% респондентів, не довіряють – 42,0%.
У цьому році соціологи Центру Разумкова вперше включили до списку Папу римського Франциска. У результаті рівень довіри до понтифіка перевищив показники для усіх інших церковних єрархів. Йому довіряють 37,7% українців, не довіряють – 12,7%.
Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе