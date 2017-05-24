Серед церковних єрархів найвищою довірою українців користуються Папа Римський і Патріарх Київський. Патріарха Московського Кирила (Гундяєва) не люблять.

Предстоятелю Української Православної Церкви Київського Патріархату Патріарху Філарету довіряють 35,9% українців, не довіряють – 15,9%, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Митрополиту Онуфрію (УПЦ (МП)) довіряють 30,9%, не довіряють – 17,9%;

Главі Української Греко-Католицької Церкви Святославу довіряють 23,8%, не довіряють 12,2%;

Митрополиту Макарію (УАПЦ) довіряють 21,5%, не довіряють - 13,4% опитаних.

Лідером антипатій залишається Московський Патріарх Кирил (Гундяєв), якому довіряють 14,8% респондентів, не довіряють – 42,0%.

У цьому році соціологи Центру Разумкова вперше включили до списку Папу римського Франциска. У результаті рівень довіри до понтифіка перевищив показники для усіх інших церковних єрархів. Йому довіряють 37,7% українців, не довіряють – 12,7%.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.