Віруючих УПЦ КП в два рази більше, ніж в УПЦ (МП) – дослідження Центру Разумкова

Соціологічна служба Центру Разумкова (ЦР) презентувала 24 травня нове дослідження релігійної ситуації в Україні, яке було проведено з 3 по 9 березня 2017 р.

Згідно з оприлюдненими даними, понад 38% православних відносять себе до УПЦ Київського Патріархату і всього лише 17,4% – до УПЦ (МП). Прихильників УАПЦ – 1,5% і більше третини (35,7%) «просто православних».

Київський Патріархат домінує над Московським у всіх регіонах, окрім Півдня України, де їхні позиції рівні, по 22,1% послідовників. Майже половина респондентів Сходу і Півдня ідентифікують себе просто православними, 47 та 50% відповідно.

Майже третина наших громадян (29,2%) вважає, що треба згуртуватися навколо Київського Патріархату. Цікаво, що 14% відсотків вірних УПЦ (МП) теж підтримують цю ідею. Кожен п’ятий українець підтримує ідею об’єднання всіх в Єдину Помісну Церкву. Знову ж таки понад 15% послідовників УПЦ (МП) теж підтримують цю тезу. І тільки 7,7% опитаних вважають, що Українська Православна Церква (МП) має залишатися невід’ємною частиною РПЦ. Таких майже третина в самій УПЦ (МП) та майже 10% серед «просто православних».

Ці дані корелюють з даними нещодавнього дослідження дослідницької компанії Pew Research Centre. Так, в доповіді про релігію і політику у Центральній і Східній Європі американці подають наступні цифри по Україні: 78% православних (проти 68% у Разумкова), 10% католиків (1+8% римо- і греко-католиків), та 7 невизначених (проти 12,6% у Разумкова).

Загалом було опитано 2016 українців. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Дослідження не проводилося в анексованій АР Крим, та окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

З повною версією можна ознайомитись на сайті Центру Разумкова.