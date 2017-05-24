В Україні зменшилась кількість віруючих – дослідження Центру Разумкова

24 травня 2017, 17:08 | Соцопитування | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Соціологічна служба Центру Разумкова (ЦР) сьогодні на круглому столі в Києві представила нове дослідження релігійної ситуації в Україні, яке було проведено з 3 по 9 березня 2017 р.

Згідно з новим соціологічним опитуванням в Україні зменшилась частка віруючих людей, у порівнянні з 2014 та 2016 рр. Показник опустився до 67% (у 2014 був 76% і 70% у 2016), зрівнявшись з довоєнним рівнем 2013 року.

170524_4.jpgТрадиційно високу релігійність декларують жителі Заходу України, там таких понад 91%. А от мешканці півдня України демонструють найменшу релігійну самоідентифікацію, там віруючих лише 42,7% – це абсолютний мінімум за всі роки досліджень Центру Разумкова релігійної ситуації в Україні.

Варто зазначити, що при цьому не зростає рівень атеїзму, просто великому прошарку населення релігійні питання або не є цікавими, або ж вони не визначили свого ставлення до них. Так знову ж таки на півдні України кожен п’ятий вагається між вірою та невір’ям.

Понад 2/3 опитаних вважають себе православними, ще майже 8% греко-католиків, по 1% римо-католиків, протестантів та юдеїв. Не відносить себе до жодної релігії понад 12,6%, а кожен тринадцятий вважає себе просто християнином.

Майже не змінилася кількість віруючих, які приймають активну участь у релігійному житті. Так кожен п’ятий українець ходить до церкви щотижня. Хоча ця частка і відміна по регіонах: на Сході 8% проти 40% на Заході. Також кожен п’ятий на Заході і лише 3% на Сході і Півдні України постійно матеріально підтримують церкву.

Загальна кількість респондентів – 2016 опитаних українців. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Дослідження не проводилося в анексованій АР Крим, та окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

З повною версією можна ознайомитись на сайті Центру Разумкова.

Круглий стіл Центру Разумкова

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теги до статті:Віра,Соціологічні дослідження,Центр Разумкова
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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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  • Alisa29 | 22 травня 2017, 15:02

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  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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