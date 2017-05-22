Кількість прихильників УПЦ (МП) постійно зменшується, - експерт

22 травня 2017, 11:12 | Соцопитування | 0 |   | Код для блогу |  | 

Після початку війни поступово і постійно знижувалась кількість людей, які визнавали себе прихильником УПЦ (Московського Патріархату).

За три роки російської агресії проти України кількість вірян УПЦ (МП) зменшилась. Про це в ефірі "5 каналу" заявив директор соціологічної служби "Рейтинг" Олексій Антипович.

"За нашими дослідженнями, після початку війни поступово і постійно знижувалась кількість людей, які визнавали себе прихильником або членом конфесії УПЦ Московського Патріархату. Не можна сказати, що за ці три роки у нас зменшилась кількість храмів, зменшилась кількість громад, зменшилась кількість священиків УПЦ (МП). Але кількість людей, які визнають себе вірянами Московського Патріархату, зменшилась", – заявив він.

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теги до статті:Олексій Антипович,Соцопитування,УПЦ (МП)
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Останні коментарі

  • Alisa29 | 22 травня 2017, 15:02

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  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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