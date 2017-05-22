Кількість прихильників УПЦ (МП) постійно зменшується, - експерт

Після початку війни поступово і постійно знижувалась кількість людей, які визнавали себе прихильником УПЦ (Московського Патріархату).

За три роки російської агресії проти України кількість вірян УПЦ (МП) зменшилась. Про це в ефірі "5 каналу" заявив директор соціологічної служби "Рейтинг" Олексій Антипович.

"За нашими дослідженнями, після початку війни поступово і постійно знижувалась кількість людей, які визнавали себе прихильником або членом конфесії УПЦ Московського Патріархату. Не можна сказати, що за ці три роки у нас зменшилась кількість храмів, зменшилась кількість громад, зменшилась кількість священиків УПЦ (МП). Але кількість людей, які визнають себе вірянами Московського Патріархату, зменшилась", – заявив він.